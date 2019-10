Iraakse slachtoffers krijgen geen informatie over bombardement met Nederlandse F16’s

Het verzoek van twee Irakezen aan de Nederlandse overheid om openheid te geven over een bombardement in Irak waarbij beiden gewond raakten, is dinsdag door de rechter afgewezen. De Haagse rechtbank oordeelde dat de twee onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat Nederlandse F16’s de voertuigen raakten waarmee zij in 2015 probeerden aan Islamitische Staat (IS) te ontkomen.

De twee Iraakse burgers, Ebtehal Yosef (28) en Mohammed Ahmed (32), zeggen slachtoffer te zijn geworden van twee luchtaanvallen van de westerse coalitie tegen IS in januari 2015. Yosef en Mosul raakten gewond. Vijf anderen, onder wie Yosefs echtgenoot en Ahmeds moeder, werden gedood. Zij waren onderweg vanuit het door IS ingenomen Mosul naar Bagdad, toen hun taxi’s werden getroffen.

De zaak van Yosef en Ahmed is de eerste juridische procedure tegen Nederland van buitenlandse burgers die zeggen slachtoffer te zijn van luchtaanvallen van de coalitie in de strijd tegen IS. In juridische kringen wordt de zaak met belangstelling gevolgd, omdat raadsvrouw Liesbeth Zegveld een relatief onbekend wetsartikel in stelling heeft gebracht. Artikel 843a, van het Wetboek van Rechtsvordering geeft een benadeelde partij recht op informatie over de toedracht van een gebeurtenis die hem of haar schade berokkende.

Toedracht

Yosef en Ahmed wisten niet of Nederlandse F-16’s bij de aanval betrokken waren. Toch wendden ze zich tot de Nederlandse rechter om meer over de toedracht te weten te komen. Ook als een ander land de aanval zou hebben uitgevoerd, heeft Nederland volgens de slachtoffers een medeverantwoordelijkheid als lid van de coalitie die tegen IS streed. De rechtbank wees dit argument af.

Nederlandse F-16’s gooiden zo’n 2.100 bommen in de periode tussen oktober 2014 en december 2018

Eerder in de procedure zei Nederland niet bij de aanval betrokken te zijn. Nederlandse vliegers voerden op de dag van de genoemde aanval wel bombardementen uit, maar deden dat volgens de staat „in een ander deel van Irak”. Deze ontkenning was opmerkelijk, omdat de staat om veiligheidsredenen tot dan toe geen uitspraken deed over het al dan niet betrokken zijn bij een bombardement.

Nederlandse F-16’s gooiden zo’n 2.100 bommen in de periode tussen oktober 2014 en december 2018 (met een pauze van juni 2016 tot januari 2018). Het Openbaar Ministerie onderzocht vier gevallen waarbij mogelijk burgerslachtoffers waren gevallen. In drie daarvan was dat het geval. De beschrijving van de geanonimiseerde gevallen kwam echter niet overeen met de situatie van Ebtehal Yosef en Mohammed Ahmed.

Hun advocaat Liesbeth Zegveld toont zich teleurgesteld in de beschikking. „De slachtoffers blijven wederom met lege handen staan.” Zij heeft aangekondigd namens de slachtoffers in hoger beroep te gaan.