Laten we iedere klimaatdag onze jaarlijkse CO2-uitstoot compenseren

Hebben we net een klimaatdag, gaat het niet door. De vierde donderdag in oktober, aanstaande donderdag dus, wordt de vaste dag waarop het kabinet het hele klimaatbeleid evalueert. Dat staat in de kersverse Klimaatwet, maar het kabinet bepaalde stilletjes dat alle verplichtingen van de klimaatdag dit jaar nog niet gelden. Het parlement is ook nog eens met reces. Hooguit wordt het klimaatdag light.

Dan beginnen wij maar alvast. Ik heb een voorstel. Laten we op iedere klimaatdag onze jaarlijkse CO 2 -uitstoot compenseren. Dus niet alleen die vliegreizen, alles. De verwarming van je huis, alle kilometers in het verkeer, je eten, en spullen.

Voor een vierkoppig gezin betaalde ik 260 euro en 82 cent. Of dat veel of weinig is, is persoonlijk, maar het komt nooit in de buurt van een maandsalaris.

Moeilijk is het ook niet. Je berekent eerst de CO 2 -voetafdruk van je huishouden. De calculator van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is overzichtelijk. Je vult er onder andere in wat je gasverbruik is en hoeveel je reist. Een gemiddeld huishouden is goed voor ruim 20 ton CO 2 .

Maar bestaat goede CO 2 -compensatie? „Het blijft suboptimaal”, zegt klimaatwetenschapper Heleen de Coninck van de Radboud Universiteit. „Het beste is om uitstoot te vermijden.” Zelf zit ze in de adviesraad van CO 2 -compensatiefonds FairClimateFund. „Hun projecten zijn echt opgezet door deze financiering, en het zijn ook ontwikkelingsprojecten.” De organisatie investeert in schone kooktoestellen en biogas, voor 18 tot 21 euro per ton.

Niet écht klaar

Jos Cozijnsen van het gespecialiseerde bureau Climate Neutral Group denkt wel dat meer soorten projecten in aanmerking komen. Hij heeft vertrouwen in Gold Standard: een verbond van ngo’s dat compensatieprojecten certificeert. Het keurde uiteenlopende projecten goed in ontwikkelingslanden, van windparken en – de klassieke aanpak – herbebossing. De kosten bedragen 9 tot 17 euro per ton.

De Coninck is sceptisch over compensatie via duurzame energie. „Die investeringen zouden vaak ook zonder CO 2 -compensatie gedaan worden.” Milieu Centraal noemt zowel FairClimateFund als Gold Standard, en nog enkele andere initiatieven. Het blijft een onzekere sector, maar linksom of rechtsom is het aannemelijk dat je een bijdrage levert. En toch zijn zelfs grootverbruikers voor een paar honderd euro klaar.

Niet écht klaar natuurlijk. Je eigen uitstoot omlaag brengen is het nuttigst. Denk aan anders eten, of elektrisch rijden. Elke klimaatdag een tonnetje minder.