Historisch belangwekkend jubileum voor Tesla

Mail van Tesla over de nieuwste Model S. Die komt in de voortaan Long Range genaamde versie met 100 kWh-accu, voorheen P100, nog verder op één lading. 610 kilometer heeft hij volgens de WLTP-norm in het vat, een ongeëvenaarde score. Of ik te porren ben voor een hernieuwde kennismaking?

Een Model S sla je nooit af. Het blijft een monumentale, riante en adembenemend snelle limousine. Anderzijds weten we nu wel wat die auto in zijn mars heeft. Sinds zijn komst in 2012 sloeg ik voor NRC geen fase in zijn ontwikkeling over. Nieuwe versies, verse zelfrijdende technologie van Tesla’s Autopilot 2, de eerste tweedehandsjes; de recycling van oud nieuws houdt een keer op. En eerlijk gezegd is hij zo langzamerhand echt aan een opvolger toe. Wat zou ik nog over hem moeten zeggen?

Toch monster ik maar weer eens aan. Want er is toch een actuele aanleiding; de veteraan viert een historisch belangwekkend jubileum. Het is in 2019 tien jaar geleden dat Tesla het prototype van de Model S onthulde. Volgden de roerige jaren waarin die ene auto de wereld voorgoed veranderde. Waarin alle grote concerns door zijn baanbrekende concept en onder groeiende politieke druk werden gedwongen miljarden te investeren in een aandrijftechnologie die ze nooit serieus hadden genomen. Zonder de bijdragen van Nissan en Renault te kleineren, die met hun Leaf en Zoe ook pioniersarbeid verrichten; hun actieradius was te gering om het verschil te maken. De Model S was qua bereik de enige die direct inzetbaar was en dankzij Tesla’s Supercharger-netwerken ook razendsnel kon worden opgeladen. De tegenaanval bleek een taaie kluif voor iedereen. In de topklasse moest hij verbazingwekkend lang op weerwerk wachten. Jaguar beet vorig jaar het spits af met de i-Pace, gevolgd door Audi met de e-tron en Mercedes met de EQC.

Hoe kan een tien jaar oud model zich nog met rechte rug verweren tegen de vooruitgang? Het antwoord is verbluffend. Op twee kapitale punten loopt de Model S nog steeds voorop. Een: geen concurrent rijdt bij benadering 600 kilometer op één lading. De Jaguar, Audi en Mercedes halen bij normaal gebruik tussen de 3- en 400; in mijn testpraktijk was de Mercedes de enige die de bovengrens aantipte. Twee: tegen Tesla’s Superchargers kunnen de supersnelle laadpalen van Ionity – een coalitie van BMW, Ford, Mercedes en Volkswagen – vooralsnog geen vuist maken, want dat netwerk is nog in aanbouw. Sinds een forse prijsverlaging kost de Model S Long Range met 88.000 euro bovendien nauwelijks meer dan de EQC en de e-tron. Tenslotte blijft hij ze ook op het gebied van autonome technologie ver vooruit.

Levensbedreigende muren

Op het irritante af overigens. Het nieuwste Autopilot-systeem met camera’s en aanpalende detectiesystemen rondom begint paranoïde trekjes te vertonen. Het mag niet falen hè? Deze Amerikaan is het kind van een kapotgejuridiseerd maatschappelijk systeem waarin elke systeemfout kan uitdraaien op een kostbare rechtsgang. Uit voorzorg ziet Autopilot heggen langs de weg voor levensbedreigende muren aan en iedere medeweggebruiker voor een potentiële aanslagpleger. Het pareert die veelal denkbeeldige gevaren met norse stuurcorrecties en remingrepen in een bad van middeleeuws knarsende geluiden waarvoor Mercedes-Benz ingenieurs op staande voet had ontslagen. Als je rij-examinator net zo was, kon je naar je rijbewijs fluiten.

Verder kunnen de krappe, straffe stoelen echt niet meer. Die zou Musk voor de nieuwe S door Volvo moeten laten maken, het enige merk dat snapt wat goed zitten is. Op het criterium afwerking lezen Audi en Mercedes Tesla streng een les die Musk glimlachend naast zich neer zal leggen. Het plastic in de deurpanelen is geen A-kwaliteit en de stilte die je vroeger indrukwekkend vond is herrie vergeleken bij de dodelijke rust in de Mercedes EQC. Anderzijds weet Elons ouwe meuk niet van ophouden. De Long Range gáát maar door. Na de 158 kilometer van importeur naar huis, met een beginstand van 573 kilometer, heb ik 428 kilometer over, meer dan de Mercedes, Jaguar en Audi op een volle accu halen. Ik laad in vijf dagen niet één keer bij. Terug bij Tesla, na 408 kilometer rijden, kan ik nog 155 kilometer voort. Maakt samen 563. Daar kan niemand tegenop.

Tien jaar evolutie en een kapitaalverslindende inhaalslag van het verzamelde establishment hebben de S niet klein gekregen. Dan heb je iets heel erg goed gedaan. Van harte, Elon.