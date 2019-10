Heineken-ontvoerder Boellaard geeft reeks misdrijven toe

Crimineel Jan Boellaard heeft zijn betrokkenheid bekend bij een aantal zware misdrijven uit de jaren zeventig en tachtig. Die pleegde hij naar eigen zeggen met mannen als Willem Holleeder en Cor van Hout, nog voor hun bende in 1983 Freddy Heineken ontvoerde. Het gaat om een reeks overvallen en een schietpartij waarbij een politieagent gewond raakte. Boellaard doet zijn biecht in een autobiografie die volgende maand verschijnt, meldt De Telegraaf donderdag.

De bekentenis van Boellaard is opmerkelijk, omdat hij en de andere Heineken-ontvoerders nooit zijn veroordeeld voor de misdrijven. Justitie vermoedde hun betrokkenheid wel, maar slaagde er nooit in het bewijs rond te krijgen. Inmiddels zijn de vergrijpen verjaard. Holleeder gaf vorig jaar in de rechtszaal ook al min of meer toe dat de bende verantwoordelijk was voor de overvallen.

In het boek, met de titel Wij willen gangster worden, schrijft Boellaard onder meer dat hij een van de overvallers was die in 1976 een girokantoor in het centrum van Amsterdam overvielen en er vervolgens per speedboot over de grachten vandoor gingen. Ook bekent hij zijn aandeel in een overval op een Duivendrechtse Makro-vestiging in 1980, met een buit van 2,4 miljoen gulden.

Schietpartij

Daarnaast vertelt Boellaard dat hij en zijn medestanders in 1977 meer dan 180 schoten losten op politieauto’s tijdens een achtervolging in Amsterdam. De mannen konden ontkomen door de banden van een politiewagen lek te schieten. Een agent die bij de schotenwisseling gewond raakte, verklaarde later dat hij Boellaard en Van Hout had herkend als de schutters. Vermoedelijk werd Boellaard zelf ook geraakt door een kogel. Holleeder zou hem in de gevangenis hebben geholpen de littekens te verbergen door ze weg te branden met een strijkijzer.

Boellaard belandde in 1984 in de gevangenis voor de ontvoering van Heineken. Zeven jaar later kwam hij vrij. In 1994 vermoordde hij een douanebeambte die in het Amsterdamse havengebied een schip op drugs wilde controleren waar Boellaard aan boord was. Voor dat misdrijf zat Boellaard tot 2007 in de cel.