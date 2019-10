Haga Lyceum mist laatste kans om nieuw bestuur aan te stellen

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum heeft haar verantwoordelijkheden niet op tijd overgedragen aan een nieuwe bestuurder. De deadline die onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) de islamitische middelbare school had gegeven, is donderdag om 12.00 uur verlopen. In een brief die NRC inzag, schrijft directeur Soner Atasoy donderdag aan de minister dat een officiële bestuursoverdracht op zulke korte termijn „niet haalbaar” was. Dit betekent dat Slob in principe de rijksfinanciering van het Haga per 1 december 2019 zal opschorten.

Minister Slob droeg de school via een aanwijzing in september op een nieuw bestuur te vormen omdat hij geen vertrouwen meer had in de huidige leiding. Reden daarvoor was een uiterst kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs, die onder meer financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs had geconstateerd.

Slob wilde in eerste instantie een bestuursoverdracht op 15 oktober, maar gaf het Haga nog twee extra dagen om de door de minister goedgekeurde bestuurder Marcel Heuver aan te stellen. De school had Slob maandag namelijk laten weten dat Heuver nog niet ingeschreven kon worden bij de Kamer van Koophandel (KvK) omdat hij geen moslim is en in de schoolstatuten staat dat bestuurders „moeten leven naar de regels van de Koran en de Soennah”. Slob deed dit af als een oneigenlijk argument – de overdracht zou slechts een ‘administratieve handeling’ behelzen – maar gunde de school niettemin extra tijd om de KvK-overschrijving te formaliseren.

Wet overtreden

Twee dagen is daarvoor echter te weinig, zegt Atasoy. Hij zou de Wet medezeggenschap op scholen naar eigen zeggen moeten overtreden om de overdracht zo snel te regelen. In de donderdag door hem verstuurde brief schrijft hij dat „het wringt” dat Slob „enerzijds het bestuur verwijt de tegenspraak niet goed geregeld te hebben om vervolgens het bestuur op te dragen de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad te minachten door hun bevoegdheden te classificeren als ‘administratieve handeling’”. De medezeggenschapsraad van het Haga had Slob maandag laten weten zes weken nodig te hebben om te oordelen over de voorgestelde statutenwijziging.

Het Haga heeft een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State om het opschortingsbesluit van de minister aan te vechten. Daarnaast zal de school nog rechtszaken voeren om zowel het kritische inspectierapport als de daarop gebaseerde aanwijzing van Slob aan te vechten.