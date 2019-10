Europese regeringsleiders stemmen in met Brexitdeal

De 27 regeringsleiders in de Europese Raad zijn unaniem akkoord gegaan met de afspraken die donderdagochtend met het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt over de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat heeft een woordvoerder van Donald Tusk. president van de Raad, op Twitter geschreven. Er is een overgangsperiode afgesproken die tot en met eind volgend jaar loopt.

Dat men akkoord zou gaan met de nieuwe deal over Brexit lag in de lijn der verwachting. Meerdere regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte maar ook de Franse president Emmanuel Macron, hadden zich in de loop van donderdag al positief uitgelaten over het pakket afspraken.

Lagerhuis en EU-parlement aan zet

De deal wordt concreet na ratificatie door twee parlementen. Zaterdag is eerst het Britse Lagerhuis aan zet, en dat lijkt meteen de meest serieuze hobbel die moet worden genomen. De Noord-Ierse DUP - gedoogpartner van de regering van premier Boris Johnson - liet al weten het akkoord in zijn huidige vorm niet te zullen ondersteunen.

Men is bang dat Noord-Ierland na de Brexit anders zal worden behandeld dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Er is afgesproken dat Noord-Ierland zich aan de EU-regels voor handel moet blijven houden, omdat het als enige land in het VK een landsgrens deelt met een EU-land: Ierland. In het akkoord is vastgelegd dat douaniers voorlopig de handel tussen de buurlanden zullen controleren.

Uitstel niet uitgesloten

Als de deal zaterdag strandt in Westminster, moét Johnson terug naar Brussel om opnieuw uitstel van het vertrek uit de Europese Unie te vragen. De premier heeft tot nu toe telkens gezegd dat onder geen beding van plan te zijn. Johnson’s voorganger Theresa May sloot ook al een akkoord met Brussel, maar dat werd tot drie keer toe afgestemd door het Lagerhuis. Gevraagd naar mogelijk nieuw uitstel zei Tusk donderdag niets concreets, behalve dat de Europese Unie best bereid is tot een compromis. „Mocht dat nodig zijn, dan zal ik het verzoek om nieuw uitstel voorleggen aan de lidstaten.”

Begin volgende week moet ook het Europees Parlement nog akkoord gaan. Zowel Donald Tusk als de Ierse premier Leo Varadkar zeiden donderdag dat de deur van de Europese Unie altijd open zal blijven voor de Britten, mochten ze zich bedenken. Varadkar: „Er is altijd een plaats vrij aan onze tafel.”