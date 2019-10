EU en Verenigd Koninkrijk sluiten een deal over Brexit

De Europese Commissie en de regering van Boris Johnson zijn een nieuwe Brexit-deal overeengekomen.

Kort voor het middaguur maakte zowel Boris Johnson als Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, via Twitter bekend dat er vandaag door de overige 27 EU-leiders een akkoord kan worden gegeven op de overeenkomst, tijdens een top in Brussel.

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kwamen vorige week in een stroomversnelling na een urenlang overleg tussen Johnson en zijn Ierse evenknie Leo Varadkar. Tijdens een onderhoud in de buurt van Liverpool kwamen de twee leiders tot de conclusie dat ze beiden een route zagen naar een nieuwe Brexit-deal.

Toen Boris Johnson het leiderschap van de Conservatieven deze zomer overnam van Theresa May, nadat haar deal tot drie keer toe was weggestemd, beloofde hij dat het VK de Europese Unie sowieso op 31 oktober zou verlaten.

Daarvoor moest hij wel veel critici binnen zijn eigen partij zien te overtuigen, maar vooral de Noord-Ierse DUP, die hij nodig heeft voor voldoende steun in het Lagerhuis. De DUP, een unionistische partij, heeft bezwaren tegen een uitzonderingspositie van Noord-Ierland na de Brexit, bijvoorbeeld op het gebied van douanezaken, omdat ze bang is dat het landsdeel te ver van de rest van Groot-Brittannië afdrijft.

Hoewel de EU en het VK nu op een akkoord zijn uitgekomen, is het nog steeds niet zeker dat de DUP ook haar instemming zal geven aan het nu bereikte akkoord.

Kort na bekendmaking door Juncker en Johnson, waren daar nog gerede twijfels over.

De afhandeling van de Brexit zal na de EU-top plaatsvinden in het Lagerhuis aanstaande zaterdag. Dan moet de Britse volksvertegenwoordiging instemmen met het onderhandelingsakkoord.

Spannende stemming

Dat Johnson in Brussel akkoord ging, wijst erop dat hij zelf denkt voldoende steun te kunnen krijgen voor een deal. Het is goed voorstelbaar dat de onderhandelingen met de DUP de komende dagen doorgaan en dat er uiteindelijk zaterdag een meerderheid te vinden is voor dit nieuwe plan, waarvan de details rond het middaguur nog niet bekend waren.

De stemming zal alsnog spannend zijn, aangezien zelfs met de unionisten Johnson geen vanzelfsprekende meerderheid in het Lagerhuis heeft. Een groot deel van de ruim 20 Tories die hij onlangs uit de fractie zette en een aantal Labour-politici die voor de Brexit zijn moeten eveneens instemmen met het plan.