Een excuusman in Ladies Night

Bam. Ladies Night was amper een minuut bezig of het bracht een van de snelste mediaprimeurs van de Nederlandse televisiegeschiedenis. Midden in haar begroeting van gast Fidan Ekiz meldde presentator Merel Westrik zonder enige reserve dat Ekiz de opvolger wordt van Eva Jinek als dagelijkse talkshowhost op NPO1.

Toch? Ekiz oogde even gevleid als overvallen en herhaalde een paar keer dat ze van niks wist. „Of staat hier zo iemand van de NPO met een bos bloemen klaar?” Van een formele bevestiging kwam het niet, maar Westrik lijkt een te ervaren journalist om een nieuw programma af te willen trappen met een canard.

Geheel volgens de theorie dat een ‘vrouwelijke’ talkshow niet zonder persoonlijke details kan, had Westrik gezegd dat ze het ‘fokking spannend’ vond, dat ze zeer goede deodorant op had en dat ze haar moeder miste. Afgezien van twee versprekingen in het begin deed ze het uitstekend.

Ladies night moet het hart worden van het onder leiding van Linda de Mol vernieuwde Net5, crossmedialiserend met tijdschrift en website Linda. De formule is eenvoudig: Westrik in een stoel, drie ‘vaste vriendinnen’ (ditmaal Ekiz, De Mol en schrijfster Stella Bergsma) op een bank en enkele andere gasten daaromheen. Geen gekabbel en gebabbel, leek het devies. Vooral Bergsma ging er stevig in met een aanval op het volgens haar steeds onprettiger boerenprotest. Ze had het over „gele hesjes in overalls”, „boerenhufters” en zei „daar trekker ik een grens”.

Onder de ‘vaste vriendinnen’ viel Linda de Mol uit de toon. Bij álle gelegenheden begon zij over zichzelf en haar eigen ervaringen, tot aan de bekroning van actrice Elise Schaap met een Televizierster toe. Want De Mol wist nog precies hoe zij Schaaps succesvolle personage Ruxandra had bedacht.

Nog pijnlijker werd het toen De Mol zich begon te beklagen over een verloren rechtszaak tussen Talpa en RTL, haar vorige werkgever, over de uitzendrechten van twee programma’s. De zaak maakt deel uit van een van beide zijden keihard gevoerde zenderstrijd, De Mol wekte de indruk een zakelijk belang te willen verhullen door de sentimentele kaart te spelen. De Mol kan nog een risico worden voor Ladies Night: want wie gaat er de baas van de zender corrigeren?

Het hoofdonderwerp van de uitzending was ‘dickpics’, waarmee het mannelijk volksdeel toch nog een voet tussen de deur had gekregen. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken baarde opzien door te zeggen dat zij dat soort afbeeldingen „gewenst en ongewenst” had ontvangen. Een gesprek over de ernst van de intimidaties en de moeilijkheden bij het doen van aangifte werd afgewisseld met pogingen om een naam voor het vrouwelijk equivalent te verzinnen.

In een gesprek met de internationaal doorgebroken beautyvlogger Nikkie de Jager slaagde Westrik er knap in om ondanks de uitbundige sfeer van het programma én de grote fysieke afstand (er stond een driezitsbank tussen haar en De Jager) een intieme toon te treffen. De Jager (25) verklaarde geen kinderen te willen wegens de ‘heftigheid’ van de wereld: „Ik heb liever een hond die het niet snapt dan twee kinderen die het wel snappen.” Goed gezegd.

Na een optreden van excuusman Raoul Heertje (die een goal van het Nederlands mannenvoetbalelftal navertelde) schakelde ik naar Pauw. Want de ene late night talkshow van NPO1 zou het nieuws over de andere late night talkshow van NPO1 inmiddels toch wel gecheckt hebben? Maar nee: geen woord over Westrik, Ekiz of Jinek. Iets zegt me dat het in de NPO-directiekamers woensdagavond niet zo rustig was.