Duitse groeiverwachting voor 2020 flink teruggeschroefd

Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie heeft donderdag de economische groeiverwachting voor 2020 flink teruggeschroefd. De verwachte groei van het Duitse bruto binnenlands product (bbp) voor volgend jaar werd met een half procentpunt teruggebracht naar 1 procent.

De op export georiënteerde Duitse economie ondervindt last van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de onzekerheid rondom de Brexit. In het tweede kwartaal was er al een krimp van 0,1 procent – het is niet uitgesloten dat die ook in het derde kwartaal doorzet, waardoor Duitsland officieel in recessie is. De verwachting voor dit jaar - een groei van 0,5 procent - blijft onveranderd.

Volgens minister Peter Altmaier (Economische Zaken en Energie, CDU) is er nog geen reden voor paniek. „Zelfs als de vooruitzichten ingetogen zijn, is er geen dreiging van een cyclische crisis. [...] De binnenlandse economie blijft intact, werkgelegenheid en inkomens stijgen en de bouwsector bloeit nog steeds.”

Altmaier stelde verder dat Duitse bedrijven meer ondersteuning moeten krijgen van de federale overheid. Dit zou moeten gebeuren door belastingverlichting, minder regeldruk en investeringen in innovatieve technologie.

Duitsland is de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. In 2018 voerde Nederland voor 113,2 miljard euro uit naar Duitsland en kwam er voor 78 miljard euro aan goederen en diensten binnen.