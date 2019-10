Drie doden na ernstig verkeersongeval op snelweg bij Breukelen

Op de A2 bij Breukelen zijn donderdagmiddag drie doden gevallen bij een ernstig verkeersongeval. Dat meldt de politie Utrecht. Een vierde persoon ligt in het ziekenhuis, het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.

Een auto belandde door nog onbekende oorzaak via de middenberm op de andere weghelft. Daar botste het voertuig op tegemoetkomend verkeer. Een ooggetuige vertelt aan RTV Utrecht hoe hij een auto inhaalde toen die plots uitweek. „Die auto trok ineens naar links. Hij sneed mij dus af, terwijl ik aan het inhalen was.” De auto schoof over meerdere banen de vluchtstrook in en vervolgens de berm. „Precies op dat stukje zit geen vangrail tussen de weghelften. Hij schoot door naar de andere weghelft.”

De precieze toedracht wordt nog door de politie onderzocht. Nog tot zeker 21.00 uur ‘s avonds is de snelweg tussen Utrecht en Amsterdam ter hoogte van Breukelen en Vinkeveen geheel afgesloten. De politie verzoekt eventuele getuigen van het ongeluk zich te melden.