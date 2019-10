De zuster overhandigt mij met een ernstig gezicht het rapport van de psycholoog. Is mijn vader dement? De persoon in kwestie wil het rapport zelf ook wel even zien. Onder het lezen grinnikt hij een paar keer.

„Wat is façadegedrag?” vraagt hij.

„Dat is de schijn ophouden, het probleem ontkennen.”

„O ja, ja.” Hij is klaar en legt het rapport weg.

„Nou, daar maak ik me écht geen zorgen over.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 oktober 2019