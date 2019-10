Brief over misstanden in Den Haag zet politietop verder onder druk

Twintig antiracisme- en maatschappelijke organisaties eisen dat korpschef Erik Akerboom ingrijpt bij structurele misstanden bij de politie Den Haag. De organisaties vinden dat de leiding in Den Haag „alle grip op de eigen organisatie en de eigen medewerkers kwijt is”. Dit blijkt uit een brief die ze donderdagmiddag hebben gestuurd aan Akerboom en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA).

De organisaties – waaronder het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Federatie Islamitische Organisaties en Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden – verwijten de leiding dat klokkenluiders onvoldoende worden beschermd. Ook wordt volgens de brief te weinig ingegrepen bij gemelde misstanden en mogen agenten naar wie een disciplinair onderzoek loopt elders in de organisatie gewoon verder werken.

De politie laat in een summiere reactie weten dat de klacht is binnengekomen en in behandeling wordt genomen.

Onstuimige week

De organisaties zetten met hun klacht de politietop verder onder druk, die toch al een onstuimige week had. Maandagavond meldde NRC dat de Leidse teamchef Fatima Aboulouafa, die afgelopen zomer via Instagram voor het eerst publiekelijk melding maakte van discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie, niet meer welkom is binnen de eenheid Den Haag. Aboulouafa krijgt niet langer het vertrouwen van een tiental collega-leidinggevenden uit de eenheid, waar Leiden onder valt.

Minister Grapperhaus benadrukte dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het opgezegde vertrouwen in Aboulouafa niets te maken heeft met haar kritiek op machtsmisbruik en misstanden. Wat de reden volgens hem wel is, schreef hij niet. De politie heeft volgens Aboulouafa nog geen poging ondernomen een nieuwe werkplek voor haar te vinden.

Wegkijken

De twintig organisaties stellen dat hoogste politiebaas van de eenheid Den Haag, Paul van Musscher, al jaren wegkijkt bij misstanden binnen de eigen organisatie en ver afstaat van diegenen aan wie hij leiding geeft. Uit een intern onderzoek naar politiebureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk bleek sprake te zijn van ernstige discriminatie, geweld en ongewenste omgangsvormen binnen het basisteam. Naar aanleiding van het onderzoek werd een disciplinair onderzoek ingesteld naar vier mannelijke agenten uit het basisteam.

De vier agenten zijn volgens de brief niet op non-actief gesteld, maar verplaatst naar een andere plek binnen de eenheid. De organisaties vinden dat de baas dat op „geen enkele wijze” had moeten toestaan.

Lees ook het interview met Fatima Aboulouafa: ‘Ik heb een paar mannen pissed off gemaakt’

Een ander punt van kritiek, volgens de brief: de 26 agenten – veelal met een niet-westerse achtergrond – die in 2017 in een zwartboek vertelden over treiterijen, intimidatie en discriminatie door collega’s zijn aan hun lot overgelaten. Akerboom beloofde de agenten dat ze hun verhaal veilig konden doen, maar de situatie is volgens de briefschrijvers „zelfs verergerd”. Een aantal agenten zit ziek thuis en „ervaart nog steeds pestgedrag van collegae en leidinggevenden”.

Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie tegen etnisch profileren en politiegeweld en een van de ondertekenaars, hoopt dat de brief „een sterk signaal” afgeeft. Jarenlang werd niets gedaan tegen misstanden binnen de Haagse politie, zegt hij, en daar moet verandering in komen. „Het wordt tijd dat de korpschef eens flink de bezem erdoorheen haalt.”