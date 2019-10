Amerikaans Congreslid Elijah Cummings op 68-jarige leeftijd overleden

Het Amerikaanse Congreslid Elijah Cummings is donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn kantoor bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. De Democratische politicus is in het ziekenhuis overleden aan „complicaties te wijten aan al langer bestaande gezondheidsproblemen”.

Cummings vertegenwoordigde het zevende district van Maryland in het Huis van Afgevaardigden. Afgelopen maanden kwam hij echter vooral in het nieuws als voorzitter van de toezichtcommissie van het Huis die het beleid van president Donald Trump onderzoekt. Die commissie kijkt onder meer naar het beleid omtrent de behandeling van migranten in detentiecentra aan de Mexicaanse grens. Hierover liet Cummings zich zeer kritisch uit.

Die kritiek leidde ertoe dat de politicus de afgelopen maanden het mikpunt werd van de president. Deze zomer opende Trump de aanval op Twitter door te stellen dat Cummings’ district „bekendstaat als het slechtste van de Verenigde Staten”. Hij beweerde dat de stad Baltimore, gedeeltelijk gelegen in het zevende district van Maryland, „weerzinwekkend” en „vergeven van ratten” is.

Armen in Baltimore

Op de kritiek van de president reageerde Cummings door te stellen dat diens opmerkingen „haatdragend en opruiend” waren en polarisatie in de hand werken. Ook vond Cummings dat Trump kritiek uitte om de aandacht af te leiden van echte problemen - zoals de situatie aan de Mexicaanse grens.

Voordat hij de politiek inging, werkte Cummings werkte negentien jaar als advocaat. In 1996 werd hij voor het eerst verkozen tot afgevaardigde van het zevende district van Maryland in het Huis van Afgevaardigden. Deze functie bekleedde hij tot zijn dood. Cummings wordt onder andere geëerd voor zijn inzet voor de arme bevolking van Baltimore.