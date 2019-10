Akkoord VS en Turkije over bestand

Lees ook: Poetin controleert Syrië, maar van de Russen hoeft het niet

Na vijf uur van intensieve onderhandelingen in Ankara hebben Turkije en de Verenigde Staten donderdag een akkoord gesloten over een wapenstilstand in Noordoost-Syrië. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan krijgt precies wat hij eiste in de onderhandelingen met Amerika voordat hij besloot tot de operatie: een ‘veilige zone’ langs de Turkse grens, die onder Turkse controle komt. Volgens de Turken moet die 32 kilometer diep en 444 kilometer lang zijn. In ruil schort Turkije zijn militaire operatie vijf dagen op.

Vicepresident Mike Pence, die de Amerikaanse delegatie leidde, zei dat er tijdens de onderhandelingen geregeld contact was met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de door de Koerden gedomineerde groepering die Noordoost-Syrië controleert. Volgens Pence verwelkomen de SDF de wapenstilstand en gaan zij akkoord met de terugtrekking van hun troepen en wapens uit de veilige zone.

De eerste reacties uit Noordoost-Syrië lieten een ander geluid horen. „Wij verwelkomen het staakt-het-vuren”, zei Saleh Muslim, ex-leider van de PYD, de belangrijkste Koerdische partij in de regio, op de lokale televisie. Maar hij voegde eraan toe: „Een staakt-het-vuren is één ding, overgave is een ander. Wij zullen nooit de bezetting van Noord-Syrië aanvaarden.”

Ook SDF-bevelhebber Mazloum Abdi zei op televisie niet te aanvaarden dat Turkije in het gebied blijft. Het is onduidelijk wat het akkoord betekent voor de deal die de SDF zondag sloten met het Syrische regime en Rusland, onder druk van het Turkse offensief. Want de bedoeling was om het Syrische leger te laten terugkeren naar de autonome regio in het noordoosten en de invasie tot staan te brengen. Moskou noemde de Turkse operatie eerder deze week „onacceptabel”. Syrische troepen zijn het noordoosten al binnengetrokken.

Kobani

Moskou en Damascus hadden donderdag rond 22.30 uur nog niet op het akkoord gereageerd. De Turkse minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) zei dat Turkije zich committeert aan de soevereiniteit van Syrië en de vredesbesprekingen tussen Rusland, Iran, Turkije en Syrië. „Troepen van het regime zijn Kobani al binnengetrokken. Manbij en andere gebieden bespreken we met Rusland.” De Russische president Poetin heeft Erdogan uitgenodigd voor een ontmoeting op 22 oktober.

Pence zei dat hij in de onderhandelingen dreigde met zwaardere sancties tegen Turkije. Eerder op de dag stelde de Republikeinse senator Lindsey Graham, een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump, sancties voor tegen onder meer de Turkse staatsbank Halkbank en tegen de Turkse defensie-industrie wegens de aankoop van het Russische raketsysteem S-400.

Het voorstel bevatte ook een verbod voor Amerikanen om Turkse staatsschuld te kopen. Dit zou desastreus zijn voor de Turkse economie: Turkije heeft 180 miljard dollar (162 miljard euro) aan kortlopende schuld die elk jaar opnieuw gefinancierd moet worden. Pence zei dat Trumps sancties van maandag worden ingetrokken.

„Sancties zijn niet nodig, want Turkije doet wat het moet doen”, reageerde Trump. „Ik wil vooral president Erdogan bedanken. Hij is een vriend van me en ik ben blij dat we geen probleem hadden. Want eerlijk gezegd: he is a hell of a leader. Hij is een sterke, onverzettelijke man die het juiste doet. En dat waardeer ik.”