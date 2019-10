Ajax zonder uitsupporters naar Chelsea door straf UEFA

Ajax mag naar het Champions League-uitduel tegen Chelsea op 5 november geen supporters meenemen. Voetbalbond UEFA bestraft de Amsterdamse club voor ongeregeldheden in de laatste uitwedstrijd, in en tegen Valencia.

In Spanje raakten supporters van beide clubs slaags voor de hoofdingang van het stadion. Ook zouden Ajax-supporters in het uitvak vernielingen hebben aangericht. Naast het verbod op uitsupporters krijgt Ajax een boete van 50.000 euro en moet het ook nog eens 18.000 euro betalen omdat het vijf gele kaarten incasseerde in Valencia.

Ajax lag al onder het vergrootglas van de Europese voetbalbond. De Amsterdamse club kreeg vorig seizoen een voorwaardelijke straf, na eerdere incidenten met fanatieke supporters rond Europese wedstrijden.

In een reactie laat de club weten dat er informatie is opgevraagd bij de UEFA, waarna besloten wordt of de club in beroep gaat.