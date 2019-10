Advocate Inez Weski legt verdediging Ridouan Taghi neer

Strafrechtadvocaat Inez Weski stop per direct met de verdediging van Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. „De beslissing is dat verdediging, de verdediging neerlegt. We laten het nu aan de rechtbank”, zegt Weski donderdagavond tegen het tv-programma EenVandaag.

Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. In deze strafzaak worden hij en vijftien medeverdachten beschuldigd van betrokkenheid bij elf liquidaties, pogingen tot en voorbereidingen. Weski noemt dat proces, dat gebaseerd is op kroongetuigeverklaringen en door de politie onderschepte chatberichten, niet eerlijk. „We willen de stukken zien, we willen niet een half dosier (…) Je krijgt een klein plakje te zien en daar moet je het mee doen. Dat heeft niets met waarheidsvinding te maken.”

‘Strafproces volledig voeren’

Weski wil dat de rechtbank haar inzage geeft in de ontsleutelde berichten van PGP-telefoons, waarmee Taghi volgens justitie zijn moordopdrachten verstuurde. Ook wil ze meer onderzoek kunnen doen naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van kroongetuige Nabil B. B. sloot een deal met het OM om belastende verklaringen af te leggen in ruil voor strafvermindering. „Deze man praat over losse klusjes van de organisatie, een soort gelegenheidssituaties. Waar hij zelf niet bij was.”

Volgens de strafpleiter neemt de rechtbank de regie niet. „We willen dat de rechtbank de moed toont om dit strafproces volledig te voeren. Met alle mogelijkheden van controle en een verdediging die al z’n rechten kan uitoefenen.” Volgens Weski breekt ze niet met haar cliënt, maar met het proces. Taghi steunt de belissing van zijn advocaat, meldt EenVandaag.

Inez Weski werkt sinds 1976 in het strafrecht en geldt als specialist in grote, internationale strafzaken.