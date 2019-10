‘We zijn een nieuwe sociale moraal aan het uitvinden, ook in de club’

DJ St. Paul heeft een wekelijkse dansavond in Utrecht waar actualiteit een constante rol speelt. Dat de stem van Greta Thunberg onlangs te horen was op de dansvloer is dan ook niet gek. St. Paul stuitte een dag eerder op een filmpje waarin Fatboy Slim zijn nummer ‘Right Here, Right Now’ mixte met de speech die klimaatactivist Thunberg gaf bij de VN. De dj bootste het na op zijn eigen avond Pop-O-Matic. „Ik krijg er nu ook kippenvel van”, zegt hij een dag later. „Zij heeft overduidelijk een statement gemaakt en popmuziek is altijd een plek voor statements. Het is niet het meest hippe nummer, maar het wordt opeens weer helemaal actueel door de context.”

St. Paul

Kijken: „Booksmart. De coming of age-film van de laatste jaren. Muziek, beelden, tijdgeest, alles komt samen.” Lezen: „Filmrecensies op RogerEbert.com. De filmrecensie heeft de tand des tijds beter doorstaan dan de muziekrecensie. Dat is veel vluchtiger geworden, film heeft daar minder last van.” Luisteren: „The Return van Sampa the Great.” Liken: „Muziekplatform Front is een hele goede aanvulling op het aanbod. Vakkundig gemaakt door jonge mensen. Een betere popcultuur begint bij jezelf.”

St. Paul (Paul Nederveen, 44) draait op festivals als Best Kept Secret, Into The Great Wide Open en Lowlands. Van Pop-O-Matic is hij al 21 jaar gastheer. Hij blijft niet hangen in genres en noemt zichzelf een eeuwige omnivoor: „Ik hou van popcultuur, van de hits en de nuggets. Ik ben altijd op zoek naar goede liedjes. Het is heel interessant om te zien hoe iets opgepikt wordt. Het momentum kan tegenwoordig net zo goed bepaald worden door een liedje dat gebruikt is in Stranger Things of Joker. Het is breder geworden. Ik heb het tegenwoordig ook vaker over popcultuur in plaats van popmuziek.

„Pop is steeds verder geïndustrialiseerd. Ik kijk Rhythm + Flow op Netflix, superleuk. Het is de eerste talentenjacht die ik volg, met Chance The Rapper en Cardi B in de jury. Maar deze artiesten praten in het programma voortdurend namens de industrie tegen de nieuwe generatie. Juist hiphop associeer ik van nature met muziek die zich ergens moest uitvechten. Er zit nu zo’n commercieel bewustzijn in, wat ook wel positieve kanten heeft. Er is veel hele goede, verzorgde muziek.”

„Ik vind het gezond als mensen gedwongen worden om anders naar dingen te kijken. Zo zie ik het met alles, van Zwarte Piet tot klimaat. Kijk je ernaar en denk je ‘wat kan ik bijdragen?’ of zeg je ‘ze nemen mij iets af’. Volgens mij is het een simpele keuze. Het mooie is dat het zich allemaal in de openbare ruimte afspeelt. Je bent een nieuwe sociale moraal met elkaar aan het uitvinden, ook in de club.”

Zo is de afspraak met zijn vj, die verantwoordelijk is voor het visuele aspect: dansende mensen, tuurlijk, maar niet alleen omdat het lichamen zijn. Toen ze dat toch een keer loslieten werd er meteen gereageerd: „Laatst draaide ik ‘Twerk’ van City Girls en Cardi B, met op het scherm beelden waarin heftig getwerkt en drooggeneukt wordt”. Er stond gelijk iemand bij mijn booth. Toen zijn we tijdens het draaien, de zaal stond vol, het gesprek aangegaan. Ik probeerde nog iets van ‘ja, maar Cardi B zelf…’ te stamelen, maar moest haar toch gelijk geven. Ik word op zo’n moment meteen gecorrigeerd en dat is eigenlijk wel vet. Dan ben ik trots op mijn publiek.”

NRC Kijktips De mediaredactie tipt boeiende programma’s, series en films Inschrijven

„Het meest vermoeiende van het huidige tijdperk vind ik dat alleen je werk goed doen niet genoeg is. Je bent als dj ook veel bezig met jezelf te laten zien, op de juiste manier. Dat schuurt. Ik zie ook mensen groot worden op sociale media die voortdurend tactische hashtags gebruiken en de juiste mensen taggen. Ik vind dat lelijk, maar ben er ook wel jaloers op. Je weet dat sommige posts minder bereik hebben omdat je ze niet volgooit met twintig hashtags.”

„Ik denk echt dat mijn aandachtsspanne korter geworden is. Een boek uitlezen lukt niet. Bij film heb ik dat niet. Dat is elke keer een vakantie van een paar uur.” Ook een goede serie is goud waard, zegt hij: „Ik ga in mijn hoofd nog wel eens terug naar hoe goed The Wire was. Ik was een tijdje geobsedeerd door de serie Dark, vooral door het spelen met tijd. Hun mantra is dat er eigenlijk geen toekomst en geen verleden is, alles haakt aan elkaar. Dat het begin het eind is. Je ziet het ook in muziekgenres, je zit nu ook in een soort constante revival-loop. Het verleden is heel belangrijk, maar ik probeer altijd vanuit de bril van het nu te kijken. Puur en alleen herkenning, dat vind ik niet interessant.”