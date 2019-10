VS verhogen druk op China met aparte Hongkong-wet

Een Amerikaanse wet, dinsdag aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, zorgt voor nieuwe frictie met China. De ‘Wet betreffende de mensenrechten en de democratie in Hongkong’ verplicht de Amerikaanse regering om elk jaar opnieuw te kijken of Hongkong nog wel beschouwd kan worden als een aparte eenheid op het gebied van handel. De wet moet nog door de Senaat.

De jaarlijkse afweging wordt mede gebaseerd op de politieke ontwikkelingen in Hongkong. Is er nog sprake van een rechtsstaat? Opereert Hongkong nog onafhankelijk van China?

Een verbolgen woordvoerder van de Chinese regering stelde woensdag dat de wet een „politieke samenzwering blootlegt (…) om China’s ontwikkeling aan banden te leggen door de Hongkongse kaart te spelen”. Daartegenover staat Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis, die vindt dat de VS hun rug recht hebben gehouden. Zij citeerde zelfs de Bijbel om het morele belang van de wet aan te geven. „Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?”.

Aparte eenheid

De VS beschouwen Hongkong als een van de Volksrepubliek China gescheiden politieke en economische eenheid, waar, anders dan in China, wel sprake is van een eerlijk handelsklimaat en van een onafhankelijke rechtspraak. Invoerheffingen die de VS in de handelsoorlog aan China opleggen, gelden bijvoorbeeld niet voor Hongkong. Mochten de VS met de nieuwe wet in de hand concluderen dat Hongkong niet meer aan de criteria voldoet, dan zouden er dezelfde handelsbelemmeringen gelden als voor China. Ook zou het mogelijk worden om sancties te treffen tegen individuen die de autonomie van Hongkong ondermijnen.

Ook de regering in Hongkong heeft haar teleurstelling geuit over de nieuwe wet, die in haar ogen de positie van Hongkong als draaipunt tussen het staatskapitalisme van China en de liberale economieën buiten China verder ondergraaft.

Die regering ligt toch al zwaar onder vuur. Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, kon woensdag een belangrijke rede waarin zij de overheidsplannen voor het komende jaar bekendmaakt niet live uitspreken. Parlementariërs maakten haar met luid protest het spreken onmogelijk. Op de muur achter Lam projecteerden ze de eisen van demonstranten die zich steeds meer direct tegen Beijing keren. Na twee onderbrekingen hield Lam de rest van haar toespraak via een videoverbinding vanaf een geheime locatie.

Welvaart

De demonstranten zijn blij met de nieuwe Amerikaanse wet, hoewel die grote schade kan toebrengen aan de economie. Daaruit blijkt wel hoezeer de strijd is verhard: de demonstranten – die net als de politie steeds gewelddadiger opereren – zien nog liever dat Hongkong welvaart verliest dan dat zij aan vrijheden inboeten.

Ook Pelosi ziet de strijd in Hongkong als een moreel gevecht waarbij economisch gewin van minder belang is dan politieke vrijheid. „Het uitzonderlijke vertoon van moed van de bevolking van Hongkong staat in sterke tegenstelling tot een laffe regering die weigert om de rechtsstaat te respecteren, en die zich niet houdt aan het kader van ‘een land, twee systemen’, zoals dat twintig jaar geleden is afgesproken”, aldus Pelosi dinsdag.

Het principe ‘Een land, twee systemen’ stamt van de Britse overdracht van Hongkong aan China in 1997. Toen is afgesproken dat Beijing verantwoordelijk is voor het buitenlandbeleid en de veiligheid, maar dat Hongkong zijn eigen interne regels mag bepalen.

De Chinese regering in Beijing vindt de Amerikaanse morele verontwaardiging onzinnig en onoprecht. Het gaat volgens Beijing niet om vrijheid tegenover onvrijheid, maar om de soevereiniteit van China. De eigen weg van China heeft veel voorspoed en macht gebracht en dat kunnen de VS en andere westerse mogendheden niet hebben. Zij mengen zich niet uit nobele motieven in de kwestie-Hongkong, maar om China te verzwakken.

Internationaal financieel centrum

Als Hongkong zijn status aparte verliest, verdwijnt ook al snel het stabiele fundament onder Hongkong als internationaal financieel centrum. De stad is vooral zo welvarend omdat het dé plaats is waar transacties tussen het Chinese vasteland en de buitenwereld gefaciliteerd worden, en waar nodig gelegaliseerd en geformaliseerd.

De kans op tegenstand in de Amerikaanse Senaat is klein. Groter is de kans dat de Amerikaanse president Trump de wet toch nog met een veto torpedeert, als wisselgeld in de handelsbesprekingen met China. Trump zei vorige week dat hij gelooft dat de protesten aan het aflopen zijn, dat China grote vooruitgang heeft geboekt en dat de zaak zich vanzelf wel zal oplossen.

