Tientallen arrestaties bij Koerdische en Turkse protesten in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam zijn woensdagavond agenten gewond geraakt toen zij ingrepen bij vechtpartijen tussen demonstranten van Koerdische en Turkse afkomst. Door beide groepen werd op en om het Kruisplein gedemonstreerd. Toen de sfeer daarbij grimmig werd grepen agenten in en kregen zij op hun beurt klappen. Eén agent heeft daarbij zijn pols gebroken. Er zijn tientallen arrestaties verricht, zegt een woordvoerder van de politie.

Er mocht tussen 19.00 uur en 20.00 uur gedemonstreerd worden op het Kruisplein, nabij station Rotterdam Centraal, waar beide groepen een vooraf aangewezen vak hadden gekregen. De Koerdische delegatie had haar demonstratie vooraf aangemeld. Toen duidelijk werd dat Turken een tegendemonstratie wilden houden, kregen ook zij daar op het laatst moment toestemming voor van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Na ongeveer een uur sloeg de sfeer om en ontstonden buiten de vakken stevige vechtpartijen. Die verspreidden zich vrij snel door het centrum van de stad, naar het Schouwburgplein en het stationsplein bij Rotterdam Centraal. De Mobiele Eenheid heeft meerdere charges uitgevoerd en ook waren er agenten in burger, voor het verrichten van de arrestaties. Rond 21.15 uur werd het weer rustig, zeggen getuigen. Op het Stationsplein is een grote groep ingesloten en per bus naar een plek buiten de stad vervoerd. Bij welke van de twee partijen zij horen is niet duidelijk.

Beide demonstraties hadden te maken met de Turkse belegering van Noord-Syrië. De Koerdische Rotterdammers protesteerden tegen die inval en de Turkse president Erdogan, Turken hielden een tegendemonstratie.