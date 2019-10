Kalfskebabs

Dit recept brachten de Moren mee naar het Siciliaanse Messina, waar het nog steeds populair is.

Doe de blokjes vlees in een grote kom. Bestrooi ze royaal met zout en peper en bedruppel ze met 50 ml olijfolie. Doe de rest van de ingrediënten en de resterende olie in een blender en draai er een grove pasta van. Breng die goed op smaak. Masseer de pasta goed in het vlees en zorg dat alle blokjes helemaal bedekt zijn. Dek de kom af en marineer het vlees minstens vier uur in de koelkast. Steek het vuur in de barbecue aan of verhit een ovengrill.

Rijg de blokjes vlees netjes aan metalen pennen. Bestrooi ze met zout en peper. Hang de pennen boven het rooster van de barbecue; ze mogen het rooster niet raken. Als je de ovengrill gebruikt, leg je de uiteinden van de pennen op de randen van een braadslee zodat het vlees in de lucht hangt. Op die manier worden de blokjes zonder aan elkaar te kleven gelijkmatig gaar en karamelliseert de marinade. Keer ze regelmatig en rooster ze 8-9 minuten of tot het vlees mooi bruin is maar vanbinnen roze is gebleven. Laat ze vijf minuten op een warme plaats rusten en dien ze op met bijvoorbeeld plat speltbrood met kikkererwten en geroosterde boontjes.

VOOR 6 KEBABS: 650 g uitgebeend roze kalfsstaartstuk, in blokjes van 2 cm 100 ml lichte extra vergine olijfolie 2 verse groene chilipepers, zonder pitjes 120 g ontpitte groene olijven 4 gezouten ansjovisjes 50 g schil van ingelegde citroen 1 theelepel korianderzaad, geroosterd en gekneusd 2 theelepels amandelmeel handje bladpeterselie handje muntblaadjes zeezout en zwarte peper Ben Tish Moors Uitgever Kosmos Uitgevers, € 29,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 oktober 2019