Staking cateraar KLM deels verboden

De geplande 24-uursstaking van KLM Catering Services (KCS) op Schiphol is woensdag deels verboden. Dat meldt persbureau ANP op basis van een verklaring van de cateraar. KCS had dinsdag een kort geding aangespannen om de staking te voorkomen. De stakingen waren gepland voor donderdag en volgende week donderdag.

Het dochterbedrijf van KLM, dat onder meer de catering regelt voor vluchten van KLM op Schiphol, vond dat de gevolgen van de staking te groot zouden zijn. De cateraar wilde via de rechter voorkomen dat de staking intercontinentale vluchten zou raken. Zonder maaltijd kunnen deze vluchten niet zomaar vertrekken. In welke vorm de acties nu plaatsvinden, is nog niet direct duidelijk.

KCS is verwikkeld in een cao-conflict met vakbond FNV. Vorige week staakte de cateraar ook maar toen werd op het laatste moment besloten de intercontinentale vluchten te ontzien.

Dit bericht wordt aangevuld.