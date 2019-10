Renovatie Binnenhof definitief met een jaar uitgesteld

De verbouwing van het Binnenhof in Den Haag is met een jaar uitgesteld, en begint nu pas in de zomer van 2021. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) woensdag aan de Tweede Kamer gemeld.

De voornaamste reden voor het besluit is een uitspraak van de Raad van State uit mei van dit jaar, die bepaalde dat de overheid haar beleid ten aanzien van stikstof moet heroverwegen. Wat dat voor de bouwplannen op het Binnenhof betekent is volgens Knops, net als bij duizenden andere bouwprojecten in Nederland, onduidelijk. Daarom ziet de staatssecretaris naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid dan uitstel van de verbouwing.

Bovendien waren er nieuwe eisen aan de verbouwing gesteld die hogere kosten met zich meebrengen. Hoeveel precies wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht.

Voor de originele renovatieplannen was 5,5 miljard euro gereserveerd. Van dat geld is al 2,7 miljoen euro opgegaan aan het afkopen van een architectenbureau dat door het Rijksvastgoedbedrijf was aangewezen maar wiens plannen op kritiek vanuit de Eerste en Tweede Kamer stuitten. Vorige week vertrok projectdirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf Pieter Dijckmeester.