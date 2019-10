Opnieuw doden bij schietpartij Mexico

Bij een schietpartij tussen militairen en gewapende mannen zijn dinsdag in de Mexicaanse deelstaat Guerrero vijftien mensen om het leven gekomen. Een militair en veertien burgers werden dodelijk geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de tweede grote schietpartij in twee dagen in Mexico.

De schietpartij vond plaats in de stad Tepochica in het zuidwesten van Mexico. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Op foto’s is te zien hoe auto’s zijn doorboord met kogels.

Maandag kwamen in de westelijke staat Michoacán dertien agenten om het leven nadat ze in een hinderlaag waren gelokt. Vermoedelijke werd de aanval uitgevoerd door het gewelddadige Cártel de Jalisco Nueva Generación. De staten Guerrero en Michoacán staan bekend om het excessieve bendegeweld dat er plaatsvindt. Tepochica ligt nabij de stad Iguala, berucht om de verdwijning van 43 studenten in 2014. Zij werden ontvoerd en waarschijnlijk vermoord, al is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd.

Het oplaaiende geweld is een tegenslag voor de in december gekozen president López Obrador. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne een einde te maken aan het geweld.