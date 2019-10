Mijn 16-jarigezoon kijkt naar porno

Moeder: „Onze zoon van 16 kijkt sinds hij 15 is twee à drie keer per week porno. Hij is open over hoe vaak maar niet over wat hij kijkt. Dat hoef ik ook niet precies te weten. „Ik maak me zorgen over die pornobeelden. Ik vind het zelf als geëmancipeerde vrouw vreselijk. Ik vind hem ook erg jong voor dat soort beelden. Hij heeft nog nooit een vriendin gehad.

„Ik zou het wel willen verbieden maar snap dat dat onmogelijk is. Mijn man is het daar ook niet mee eens. We hebben het thuis wel over porno in het algemeen en dat vrouwen in de films heel anders kunnen zijn dan in werkelijkheid, maar verder gaat het gesprek niet.

„Wat is de invloed van porno op jongeren? Verwachten ze niet te veel, gaan ze wel respectvol met elkaar om, leggen ze de lat niet te hoog, gaan ze later aan de relatie omdat porno zo makkelijk beschikbaar is? Wat is gewoon? Worden vrouwen niet te vaak als seksobject bekeken?”

Nauwelijks invloed

Patti Valkenburg: „Dat deze zoon aan zijn moeder vertelt dat hij naar porno kijkt, getuigt van een goede relatie tussen moeder en zoon. Moeder doet er inderdaad goed aan niet verder te vragen, omdat tieners privacy nodig hebben in hun seksuele ontdekkingstocht.

Patti Valkenburg is hoogleraar Media, Jeugd & Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam

„Online pornografie is voor jongeren van nu dé manier om met seks in aanraking te komen, vergelijk het met de seksblaadjes van weleer. Van de vijftien- tot zeventienjarige jongens zoekt 66 procent wel eens doelbewust online naar porno, tegen 22 procent van de meisjes.

„Porno geeft vaak een onrealistisch beeld over seks en sekserolpatronen: seks wordt vooral afgebeeld als fysieke, genotverschaffende activiteit tussen vluchtige partners; vrouwen zijn vooral passieve wezens die de man moeten bevredigen. Maar de invloed van porno op de meningsvorming van jongeren over seks valt erg mee. Uit ons jarenlange onderzoek blijkt dat de meeste jongeren zich in hun ideeën over seks en sekserolpatronen niet of nauwelijks laten beïnvloeden door porno. Dat komt omdat ze porno niet realistisch vinden. Een kleine groep doet dat wel, vooral jongere tieners. Ouders kunnen, zoals deze moeder doet, wijzen op de vertekeningen van seks en sekserolpatronen in entertainmentmedia.

„Gelukkig is voor het grote merendeel van de jongeren volgens Rutgers WPF de belangrijkste reden om seks te hebben nog steeds ‘omdat ze verliefd zijn’ en ‘om heel dicht bij de ander te zijn’.”

Kritisch leren nadenken

Daphne van de Bongardt: „De vaardigheden die ouders aan jongeren van nu kunnen meegeven om ‘mediawijs’ te worden, gelden ook voor porno. Mediawijs betekent kritisch kunnen reflecteren op wat je online voorgeschoteld krijgt. Is het realistisch wat ik zie? Door wie is dit gemaakt, hoe en waarom?

Daphne van de Bongardt onderzoekt jongeren en hun relaties en seksualiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

„Bij porno is het bovendien belangrijk om jongeren te laten oefenen met vragen als: wat vind ik hier zelf eigenlijk van? Vind ik het leuk wat ik zie? Zou ik dat zelf willen doen? Seksualiteit is iets heel persoonlijks; jezelf die vragen stellen, scherpt je individuele seksuele ontwikkeling. Weten wat je eigen wensen en grenzen zijn, helpt ook in intieme relaties. Je kunt als ouder stimuleren dat je kind hier op dit meta-niveau over nadenkt, waarbij het de antwoorden inderdaad niet met je hoeft te delen.

„Niet alleen de rol van vrouwen in porno moet gerelativeerd worden, maar ook die van mannen. Dat zijn doorgaans supergespierde kerels met grote penissen, altijd ready to go. Moeders en vaders kunnen benoemen dat dit lang niet altijd de realiteit is.”