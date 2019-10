Leonardo DiCaprio als brandende kaars in Parijse galerie

Leonardo DiCaprio als kaars. Bij een van de Parijse vestigingen van Gagosian, de Amerikaanse mega-galerie, is woensdag een levensgrote kaarssculptuur onthuld van DiCaprio en zijn ouders. De Amerikaanse filmster gaf opdracht voor de sculptuur aan de Zwitserse beeldend kunstenaar Urs Fischer.

Fischer (1973) staat bekend als een humorvolle kunstenaar die de vergankelijkheid van materialen onderzoekt. Op een grote tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen in 2006 toonde hij sculpturen gemaakt van lippenstift, kaas, brood en teer. Sommige van die sculpturen vergingen tijdens de expositie.

Sinds 2010 maakt Fischer kaarssculpturen waarvan de lont bij het begin van tentoonstellingen worden aangestoken en die vervolgens langzaam verdwijnen. In 2018 brandde in de etalage van de Londense vestiging van Gagosian bijvoorbeeld wekenlang een levensgrote sculptuur van Dasha Zhukova, de Russisch-Amerikaanse zakenvrouw en oprichter van het door architect Rem Koolhaas ontworpen Garage Museum of Contemporary Art in Moskou.

Urs Fischer, Untitled. Dit zelfportret van de kunstenaar was in 2018 te zien in Punta della Doga in Venetië. Foto Riccardo Gregolin / EPA

Voor Leo (George & Irmelin) (2019) poseerden DiCaprio en zijn ouders. De filmster is een tweehoofdige persoon: hij omhelst zijn moeder en is in gesprek met zijn vader. Bij de opening woensdag is het beeld aangestoken. Tot het einde van de expositie, op 20 december, zal het beeld blijven branden.

Een kaarssculptuur van Fischer kost ongeveer 1 miljoen dollar. Als het beeld is opgebrand kan de eigenaar voor 50.000 dollar een nieuw exemplaar bestellen.