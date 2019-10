Kim Jong-un te paard op de heilige berg, betekent dat iets?

Een spierwitte schimmel met glinsterend halster en daarop de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in camel coat met rijlaarzen. Op de achtergrond de besneeuwde heilige berg Paektu, met 2.744 meter het hoogste punt van de Korea’s. Dit beeld verspreidde het staatspersbureau KCNA woensdag.

Het bureau wees op de „nobele schittering” in de blik van de enigszins ongemakkelijk ogende leider, die op het galopperende paard „hevig geëmotioneerd terugdacht aan het zware pad hij had afgelegd om van Noord-Korea het machtigste land ter wereld te maken”, dit alles „met een geloof en wilskracht die even stevig staan als de berg Paektu”.

Pyongyang-watchers vragen zich af of de vrijgegeven foto’s de voorbode zijn van een grote gebeurtenis, zoals bij eerdere bezoeken van Kim aan de berg het geval was. Paektu, op de grens met China, is van grote symbolische waarde voor de Kim-dynastie, evenals het witte paard.

Kim Il-sung, de stichter van Noord-Korea en grootvader van de huidige leider, zou, gezeten op een wit paard, vanaf de berg hebben gevochten tegen de Japanse bezetting. Diens zoon Kim Jong-il zou op de berg geboren zijn, in een blokhut onder een dubbele regenboog, al is het aannemelijk dat zijn wieg op een militaire basis in het verre oosten van de Sovjet-Unie stond.

Executie

In 2013 bezocht Kim Jong-un de berg kort voordat hij zijn oom en voormalige mentor liet executeren wegens verraad. Vorig jaar september wandelde hij met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in op de top ter afsluiting van een driedaags overleg. Daarna werd het diplomatieke overleg met Zuid-Korea en de Verenigde Staten geïntensiveerd.

Nu, ruim een jaar later, is er geen vooruitgang in die relaties te melden. De onderhandelingen met de VS over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma liepen vast in februari, toen een topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in Hanoi mislukte. Begin deze maand werden de gesprekken op een lager ambtelijk niveau hervat in Stockholm, maar ook dat liep op niets uit.

Er wordt nu dan ook gespeculeerd dat de paardenfoto de aankondiging is van een reactie op het gestagneerde overleg, te meer omdat Kim het einde van het jaar als deadline hanteert voor een akkoord.

Kim zou bij een bezoek aan een bouwplaats wederom zijn ongenoegen hebben uitgesproken over de internationale sancties die vanaf 2006 aan Noord-Korea zijn opgelegd. Wat Kim betreft moeten die van tafel, wil hijzelf toezeggingen doen over zijn kernwapenprogramma.

Lees ook Blamage voor Trump en Kim: tweede topontmoeting levert niets op