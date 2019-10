Hoofddocent UvA weigerde Turkse stagiair om inval Noord-Syrië

Een universitair hoofddocent van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een Turkse student biotechniek afgewezen in verband met de Turkse belegering van Syrisch-Koerdistan. Dat bevestigt de universiteit woensdag nadat de e-mail waarin de docent aan de student schrijft hem te weigeren, op sociale media verscheen.

„Het spijt me dat je slachtoffer bent van de invasie van Koerdistan”, begint de vrouw haar mail aan de student uit Izmir. „Maar om die reden nodig ik op dit moment geen studenten uit Turkije uit.” Vorige week stak het Turkse leger de grens met Syrië over en is veel Koerdisch grondgebied op gewelddadige wijze bezet.

In het afwijzen van de Turkse student handelde de docent alleen, zegt een UvA-woordvoerder. De politieke situatie in Turkije (of elders) had geen reden mogen zijn voor het afwijzen van wie dan ook, zegt hij. De docent bacteriële celbiologie is op dit moment in het buitenland maar moet zich zodra ze terug is verantwoorden in een gesprek. Op basis daarvan wordt besloten over eventuele verdere maatregelen.

De student wilde met behulp van Erasmus+ - een EU-initiatief dat subsidies beschikbaar stelt voor onder meer onderwijs en stages in het buitenland - naar het Science Park in Amsterdam komen voor een traineeship van twee maanden. Ondanks een excuus van de directeur van het Swammerdam Institute for Life Sciences, onderdeel van de faculteit Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica, heeft de student daar inmiddels van afgezien.