Hof legt acht jaar cel en tbs op voor man die krantenbezorgster neerstak

Biko M., de man die in 2016 een krantenbezorgster dodelijk verwondde, heeft in hoger beroep acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De straf is lager dan geëist door het Openbaar Ministerie, en lager dan eerder opgelegd door de rechtbank. Het hof heeft meegewogen dat de nu 33-jarige man vermoedelijk destijds een psychose had en daardoor deels verminderd toerekeningsvatbaar was.

In mei 2016 was krantenbezorgster Anita van Dijk bezig met haar ochtendronde in de Rotterdamse wijk Delfshaven toen ze werd aangevallen door M. Hij stak haar zeven keer en liet haar in kritieke toestand achter op straat. De 51-jarige vrouw overleed een week later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Kort voordat M. de vrouw neerstak, had hij geprobeerd een voorbijganger af te persen voor sigaretten of geld. Voor beide feiten is de man veroordeeld. In 2017 legde de rechtbank tien jaar cel en tbs met dwangverpleging op.

Psychologisch onderzoek

De man ontkent beide feiten. En hoewel in hoger beroep op verzoek van de man aanvullend onderzoek is gedaan, blijkt volgens het hof uit niets dat iemand anders de vrouw zou kunnen hebben verwond of de man zou hebben afgeperst. Het hof noemt het handelen van de man „gruwelijk” en in het vonnis wijst het hof erop dat het misdrijf tot „grote en heftige gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving” heeft geleid. Het wordt de man ook kwalijk genomen dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen.

Eerder weigerde M. mee te werken aan psychologisch onderzoek. Mede omdat er weinig informatie was over de toestand van M., achtte de rechtbank hem dan ook volledig toerekeningsvatbaar. Nu werkte de man wel mee aan psychologisch onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen leidt de man aan schizofrenie en verkeerde hij destijds in een psychotische toestand.