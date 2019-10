Gratie voor Marokkaanse journalist die celstraf kreeg om abortus

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft de Marokkaanse journalist Hajar Raissouni, die onlangs werd veroordeeld voor het ondergaan van een illegale abortus en buitenechtelijke seks, gratie verleend. Dat meldt persbureau AFP.

De 28-jarige en niet-getrouwde Raissouni kreeg eind september een jaar cel opgelegd. Samen met haar verloofde werd ze in augustus opgepakt toen ze een medische kliniek in hoofdstad Rabat verlieten. Haar verloofde werd veroordeeld tot een jaar cel. Ook hij heeft gratie gekregen van de koning. Hetzelfde geldt voor de gynaecoloog, die twee jaar gevangenisstraf opgelegd had gekregen, en twee van zijn collega’s.

In Marokko is abortus toegestaan als er toestemming is van een echtgenoot. De arrestatie van Raissouni, die altijd heeft ontkend überhaupt een abortus te hebben ondergaan, leidde tot veel protest. Critici noemde de arrestatie politiek gemotiveerd wegens het werk van Raissouni. De journaliste, die werkt voor de krant Akhbar Al-Yaoum, schreef regelmatig over opstanden in het Rif-gebied en interviewde onder meer protestleider Nasser Zafzafi.