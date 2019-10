Goud en brons op EK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn het goud veroverd. De vrouwenploeg won brons. Voor de achtervolgingsploeg bij de vrouwen verliep de finale teleurstellend.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale te sterk voor het team van Groot-Brittannië: 42,151 tegen 42,822. Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx zijn als derde geëindigd op de teamsprint voor vrouwen. Het Nederlandse koppel versloeg in de strijd om het brons de Litouwsen Simona Krupeckaite en Migle Marozaite: 33,023 tegen 33,370.

De Nederlandse mannen pakten vorig jaar in Glasgow ook al de Europese titel, zoals het in 2018 en 2019 eveneens wereldkampioen werd. Lamberink en Braspenninckx werden bij het EK in Glasgow vorig jaar vierde. Bij het WK, toen ook in Apeldoorn, wonnen ze een bronzen medaille.

De Nederlandse achtervolgingsploeg bij de vrouwen is op de zevende plaats geëindigd. Bente van Tesseling, Kirstie van Haaften, Amber van der Hulst en Mylene de Zoete werden in de eerste ronde ingelopen door het team van België. Met hun tijd, 4.31,634, bleven de nog jonge Oranjevrouwen alleen Wit-Rusland net voor.