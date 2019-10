Franse onderzoeker al maanden vast in Iran

De Franse onderzoeker Roland Marchal blijkt al maanden vast te zitten in Iran. Dat meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van de universiteit waar Marchal werkzaam is. De sociale wetenschapper werd afgelopen zomer samen met zijn collega Fariba Adelkhah in Iran opgepakt. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanhouding bevestigd. Al eerder werd bekend dat de Frans-Iraanse antropoloog Adelkhah was gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters.

Iran heeft niet officieel naar buiten gebracht waar de onderzoekers van worden verdacht. Volgens de Franse krant Le Monde zouden ze zijn gearresteerd op verdenking van spionage. Ze waren voor hun werk in Iran. Waar de onderzoekers aan werkten, is niet bekend.

De twee werden op 5 juni opgepakt. Zij was op dat moment in een woning. Hij werd opgepakt op de luchthaven. De aanhouding van Adelkhah werd in juli al door Iran bekendgemaakt. Vanwege haar dubbele nationaliteit beschouwen de Iraanse autoriteiten haar als Iraanse burger. De aanhouding van Marchal was nog niet eerder naar buiten gekomen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft Iran opgeroepen de onderzoekers onmiddellijk vrij te laten. Het ministerie sprak over een „onacceptabele situatie”. Verder maakte het ministerie woensdag bekend dat de Iraanse activist Ruhollah Zam, die maandag in Iran werd opgepakt, in Frankrijk een vluchtelingenstatus had.