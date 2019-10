Fortnite volgt de wetten van klassieke televisie

Het populaire spel Fortnite hield maandag op te bestaan. In de minuten daarvoor hadden spelers met verwondering naar de luchten boven het digitale eiland gestaard, waar grote felblauwe barsten de avondlucht doorkliefden. De meteoor die maanden geleden zoveel ravage had aangericht, verscheen opeens weer, en een raket vloog van barst naar barst; ze stortten samen neer op het hart van het eiland, bliezen de spelers ver van zich af, en sleurden de hele landmassa mee in een zwart gat.

24 uur lang bleef het stil. De 250 miljoen Fortnite-spelers troffen bij het aanzetten van het spel slechts een pruttelend gat. De live-uitzending die maker Epic Games ervan in het leven riep, werd vervolgens door tienduizenden spelers gevolgd. „Iedereen vroeg zich af: wat nu?”, zegt Dion de Brouwer van het Fortnite-kanaal TeVeelGevraagd (bijna een half miljoen abonnees). Hij zag zelfs „filmpjes van huilende kinderen” over het internet gaan, vertelt hij over de telefoon.

De vraag ‘Wat nu?’ karakteriseert de marketingstrategie van Epic Games. De gamemaker verandert elke paar maanden delen van het eiland, met spectaculaire evenementen waar iedere speler bij wil zijn, Ook al hebben ze het spel in tijden niet aangeraakt. Het eiland vormt het kloppende hart van Fortnite, het schoolplein waarop miljoenen spelers elkaar dagelijks bevechten tot er slechts één overblijft: alles wat daaraan morrelt, is onmiddellijk spannend.

Een evenement als dit, waarbij de kern van het spel tijdelijk wordt uitgeschakeld, is volgens Dion de Brouwer redelijke uniek in gaming – alleen in het computerspel Final Fantasy XIV kwam zoiets eerder voor.

Terwijl televisie zich steeds meer richt tot de on-demandkijker, en minder op series die communaal bekeken en besproken worden, zie je in Fortnite een tegengestelde ontwikkeling. Het lijkt wel het game-equivalent van must-see tv: je moet erbij geweest zijn. Gouden tijden voor een YouTube-kanaal als TeVeelGevraagd, dat nieuws en geruchten bespreekt. De Brouwer: „We waren live tijdens het evenement en werden meer bekeken dan ooit.”

Ook Roy Beszelsen, als ‘Royalistiq’ de bekendste Fortnite-youtuber van Nederland, kreeg „onwijs veel weergaven”, zegt hij. Deze week wilde íédereen weten wat bekende Fortnite-fans zoals hij van het evenement vonden. De Fortnite-spelers op gamestreaming-site Twitch zagen ook nieuwe records. Toch heeft deze gebeurtenis een keerzijde, zegt Beszelsen. „Ik kan nu even geen video’s maken van gebeurtenissen in het spel, en ik maak normaal dagelijks van dat soort video’s. Ik heb ervoor gekozen om de komende dagen alleen vlogs te doen.” Die worden overigens bijna net zo goed bekeken.

Een nieuw eiland

Het aantal servicegames, spellen die geen lineair verhaal volgen van begin tot eind, maar jaren gespeeld kunnen worden, nam de laatste jaren enorm toe. Dat levert weer nieuwe vertelvormen op. Fortnite mag dan geen verhaal hebben met personages en dialogen, het betrekt de spelers wel bij een ontwikkeling en voorziet in gereedschap om ook zelf hele verhalen te maken.

Wat nu? De Fortnite-spelers bevechten elkaar, maar gaan ook in gesprek. Zullen ze als team in deze nieuwe wereld op onderzoek gaan?

Op sociale media werden maandag dan ook geruchten, theorieën, video’s en gelekte informatie uitgewisseld over de toekomst van het eiland. Het verlossende woord viel op dinsdagochtend: spelers die Fortnite aanzetten, werden opeens op een geheel nieuw eiland gedropt. ‘Fortnite deel 2’, verklaarde Epic Games.