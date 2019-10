De beste natuurfotografen van het jaar

Van de diepzee tot de hoogvlakte, van mieren tot steenarenden, de vijftien winnende natuurfoto's van de internationale fotowedstrijd Wildlife Photographer of the Year vatten de schoonheid en de wreedheid van de natuur op onze aarde. Dinsdagavond maakte het Londense National History Museum, dat de competitie voor de 55e keer organiseert, de winnaars bekend. Titelwinnaar is de Chinese fotograaf Yongqing Bao met zijn beeld van een in doodsangst opspringende marmot en een dreigende Tibetaanse vos op het Qinghai-Tibet plateau. Cruz Erdmann (14) uit Nieuw-Zeeland won de titel Young Wildlife Photographer of the Year 2019 met zijn foto van een kleurrijke inktvis. De Nederlandse fotograaf Jasper Doest kreeg de Wildlife Photojournalist Story Award voor zijn serie 'Sacred no more' over Japanse makaken, die ooit beschermd waren maar nu een plaag en een inkomstenbron vormen. De tentoonstelling opent op vrijdag 18 oktober in het National History Museum en reist daarna door Europa.