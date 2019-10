Mijn vrolijke dochter (15) heeft voor het vak Kunst een object gemaakt. Het is een masker gemaakt van repen geplastificeerd toetspapier waarop je duidelijk in rode pen haar onvoldoendes herkent. Het laat zien hoe donker het in haar hoofd is wanneer ze slechte cijfers haalt. Als laatste onderdeel van de opdracht moet ze een foto van het object maken en inleveren. Dat doet ze, te laat. Voor het hele concept krijgt ze een 9, voor het maakproces een 7 en voor het logboek een 7. Voor elke dag dat het werk te laat is ingeleverd trekt de docent een punt van haar gemiddelde cijfer af. Het eindresultaat is een 2,5.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 oktober 2019