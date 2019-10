Carrie Lam breekt toespraak af vanwege protest in parlement

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, heeft woensdag haar jaarlijkse toespraak moeten afbreken omdat oppositieleden de speech verstoorden. Dat meldt persbureau Reuters. Lam verliet het parlement en maakte de toespraak af via een videoverbinding.

De oppositieleden schreeuwden „vijf eisen, niets minder”, een verwijzing naar de vijf eisen van de demonstranten die zich al maanden uitspreken tegen Chinese inneming. Ook droegen enkele oppositieleden maskers met het gezicht van de Chinese president Xi Jinping. Parlementslid Tanya Chan gaf Lam de schuld van de chaos in Hongkong de afgelopen maanden. „Ze heeft bloed aan haar handen”, zei ze tijdens een persconferentie na de verstoring van de toespraak.

Lam verliet het parlement twee keer. De eerste keer bleef ze een paar minuten weg om weer terug te komen in een poging de toespraak te vervolgen. Toen ze weer werd onderbroken, vertrok ze opnieuw. Ruim een uur later dan gepland gaf ze via een videoverbinding alsnog de toespraak met op de achtergrond de vlaggen van China en Hongkong.

Eisen demonstranten

De demonstranten hebben vijf eisen, waaronder het intrekken van het omstreden uitleveringsvoorstel waarmee het mogelijk werd om verdachten aan China uit te leveren. Dit wetsvoorstel is inmiddels van tafel. Daarnaast willen de demonstranten onder meer de invoering van universeel kiesrecht. Op dit moment profiteren vooral Beijing-gezinde kandidaten van het ingewikkelde kiessysteem. Ook willen ze een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden en de vrijlating van gearresteerde betogers.

In juli hadden de betogers het parlementsgebouw bezet. Ze hesen onder meer de vlag van het Britse koloniale tijdperk. Het was die dag precies 22 jaar geleden dat Hongkong door het Verenigd Koninkrijk werd overgedragen aan China.

