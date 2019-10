Boerenprotest bij RIVM, trekkers ‘blokkeren’ A28 nabij Utrecht

Honderden boeren op het sportpark, sfeer is 'gemoedelijk'

Er zijn inmiddels honderden boeren aangekomen bij het sportpark. De sfeer is „gemoedelijk” zegt NRC-verslaggever Arjen Schreuder.

„Het sportpark is een beetje het oog van de storm. Rondom De Bilt staat het vast en is het druk, maar hier is het hier gemoedelijk. Maar ik denk dat het over een uur wel helemaal vol zal staan. In de verte hoor je tractoren toeteren.”