Boeren ontmoeten nog begrip

Even leek het of de boeren hun krediet zouden verspelen. Even leken ze woensdag lak te hebben aan regels die de autoriteiten hadden gesteld aan het demonstreren tegen de stikstofmaatregelen die kabinet en provincie voor hen in petto hebben. Ze reden met hun tractoren tegen de afspraken in door de Haagse binnenstad en parkeerden hun machtige machines op het Malieveld.

Dat was niet de bedoeling. Net zo min als ze verondersteld werden vuurwerk af te steken en trams de doorgang te beletten. De situatie was aan het begin van de middag zelfs zo bedreigend dat waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag, dezelfde als die van de adviescommissie over stikstofreductie, zich genoodzaakt zag te waarschuwen voor „onacceptabel” gedrag. En ook premier Rutte verklaarde dat hij natuurlijk wel pal staat voor het demonstratierecht, maar dat actievoerders zich in dit „fatsoenlijke” land wel moeten houden aan de aanwijzingen van de autoriteiten.

„Wij hebben als boer een zware verantwoordelijkheid.”

Het bleek loos alarm. Escalatie is uitgebleven. „Het is niet moeilijk met een tractor een ME-busje omver te rijden, maar dat is niet gebeurd”, zegt schapenhouder Bart Kemp uit Ede, een van de boerenleiders. „Er zijn tot woensdagavond nauwelijks incidenten geweest.” De actie is redelijk vreedzaam verlopen. En dus kon PVV-leider Geert Wilders, een van de sprekers op het Haagse Koekamp, met een gerust hart de boeren voorhouden: „Nederland houdt van jullie.” En: „Nederland is trots op jullie.” En aarzelde hij overigens niet om zijn hongerige gehoor te vragen: „Willen jullie méér of minder stikstofregels?”

Wat de boeren willen: dat ‘het volk’ begrijpt dat ze langzamerhand horendol zijn geworden van de regeldrift en „leugens” van Europese en Nederlandse ambtenaren en politici, die altijd maar het braafste jongetje van de klas willen zijn als het gaat om natuur en milieu – over de ruggen van de boeren. Zo voelen ze dat. Wat de boeren willen is: dat Nederlanders beseffen dat zij niet zomaar als hooligans voor de kick snelwegen blokkeren, maar dat hun levens zijn „ontwricht”, zoals eerder deze week de deur van het provinciehuis in Groningen werd ontwricht.

Als ‘genoegdoening’ voor ongemak verzorgen boeren een ontbijt in Den Haag

Boeren hebben missie

Hoe komt een boer ertoe zo’n provinciale deur in te rijden? Sieta van Keimpema van de actiegroep Farmers Defence Force formuleerde het in Den Haag als volgt: „Het schofferen en kleineren van een doorgaans gezagsgetrouwe bevolkingsgroep leidt tot wanhoop en woede.” We hebben een missie, is de boodschap van de getergde boeren. „Wij zijn geen nietsnutten”, zegt schapenhouder Kemp. „Wij hebben als boer een zware verantwoordelijkheid.” Om de wereld van voedsel te voorzien, zeggen ze.

En dus lijkt Nederland door de vingers te zien dat het woensdag opnieuw in de file stond, dat over het Noordeinde toeterende tractoren reden, en dat verschillende ambtenaren en gezagsdragers grof zijn beledigd. Overlast is het, meer niet. „Mensen klagen dat ze een kwartier in de file moeten staan door ons.

Nou, wacht maar als de boeren straks echt gaan staken. Dan komt alles tot stilstand”, zei de Friese melkveehouder Nynke Koopmans woensdag in De Bilt. Zij stapte eerder deze maand uit de VVD, uit onvrede over de stikstofkoers van haar partij, en gaat als gemeenteraadslid in Tytsjerk verder onder de naam Partij voor de Boeren. No farmers, no food. De actievoerende boeren verzorgen donderdag een ontbijt in Den Haag, met snert en een broodje kaas. Als „genoegdoening” voor het ongemak.