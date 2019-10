Beslissing in hoger beroep Wilders-proces uitgesteld

Het hoger beroep in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders is woensdag aangehouden door het gerechtshof in Den Haag en gaat pas op 9 december verder. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van persbureau ANP. De rechter wacht op een aantal documenten dat op verzoek van verantwoordelijk minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid en Justitie, CDA) wordt opgevraagd bij het Openbaar Ministerie en het departement.

Volgens Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid zich voortdurend „inhoudelijk bemoeid” met de vervolging van zijn cliënt, waarmee de zaak politiek van aard zou zijn geworden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil opheldering van minister Grapperhaus over zijn rol in het proces.

Haat en discriminatie

Grapperhaus laat binnen het OM en zijn eigen ministerie nakijken of er documenten zijn die zouden kunnen wijzen op politieke bemoeienis met de zaak tegen Wilders. De PVV-leider ging drie jaar geleden in beroep tegen zijn veroordeling voor het aanzetten tot haat en discriminatie tegen Nederlanders met Marokkaanse wortels. Het resultaat van die zoektocht moet uiterlijk aanstaande maandag worden ingeleverd bij het hof. Op grond van de nieuwe informatie, als die er is, krijgt het OM vervolgens de kans om een nieuwe aanklacht te formuleren. Op basis daarvan gaat het proces op 9 december verder.

Dat betekent dat de uitspraak van het beroep zeker enkele maanden langer op zich zal laten wachten. Woensdag zou namelijk de laatste inhoudelijke zitting zijn, waarna de uitspraak voor 11 november op de rol stond. Dat nu is besloten om pas te vonnissen zodra duidelijk is welke informatie nog bij het ministerie en het OM liggen, is voorzichtige winst voor Geert Wilders en laat zien dat de rechter niet ongevoelig is voor zijn verwijten.