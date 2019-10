Woedend om andermans geluk

Zodra Marcos en Ana hun zoon uitzwaaien die in Spanje gaat studeren, maken ze wat grappen over het legenestsyndroom. Maar hun gesprek hierover wordt al snel serieus: „Wat gaan we nu doen? Met ons? Wat staat ons te wachten?”

De 53-jarige Marcos (Ricardo Darín) en de 50-jarige Ana (Mercedes Morán) zijn intelligent genoeg om hun gevoelens te benoemen. De angst om stil te staan, om saai te worden, om stilletjes weg te kwijnen en ongelukkig te worden. Hoewel ze een leuk stel zijn, besluiten ze uit elkaar te gaan. Waarom weten ze eigenlijk niet precies. Wat volgt is een serie komische vignetten over vrijgezellen die opnieuw gaan daten. Daarbij heeft Marcos een vriend die al acht jaar een geheime affaire heeft, en een kennis die aan de tweede leg is begonnen met een vrouw die half zijn leeftijd is. Marcos’ eerste date fluistert in zijn oor ‘Ben je goed in bed?’ De excentrieke parfumeur met wie Ana afspreekt staat opeens naakt voor haar. Marcos poogt zijn kennis na te doen door aan te pappen met een veel jongere zangeres maar wil niet dat zij bij hem blijft slapen.

Het zijn amusante scènes maar in de kern is het Argentijnse An Unexpected Love een serieuze bespiegeling over het legenestsyndroom en de midlifecrisis. Vooral Marcos is op zoek naar een gevoel van vrijheid, maar weet vervolgens niet goed wat ermee te doen. In een mooie scène bezoekt hij zijn vader die de 17de-eeuwse Franse filosoof Blaise Pascal parafraseert: „Het treurige van de mensheid is het onvermogen alleen in een kamer te zijn.” Een even scherp inzicht komt als de jonge minnares van Marcos’ vriend Edi een foto op Instagram plaatst waarin het stel met een gelukzalige glimlach staat afgebeeld. Een foto die Edi’s vrouw tot grote razernij drijft. Marcos begrijpt heel goed waarom die foto erger is dan Edi’s overspel: „Er is niets zo pornografisch als geluk.”

An Unexpected Love stelt alles in het werk om veel tijd – de film duurt 136 minuten – en ruimte te geven aan acteurs Ricardo Darín en Mercedes Morán; grote sterren in hun thuisland. Darín is dankzij rollen in Oscarwinnaar El secreto de sus ojos en Wild Tales ook daarbuiten bekend. De camera observeert beide acteurs in scènes die zich kalm en elegant ontvouwen. Darín en Morán beschikken over veel charisma en trekken automatisch de aandacht naar zich toe met subtiel spel. Hun personages zijn invoelbare wezens met wie het makkelijk meeleven is.

Drama An Unexpected Love Regie: Juan Vera. Met: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Luis Rubio, Claudia Fontán. In: 27 bioscopen ●●●●●

