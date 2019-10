‘We zijn het zat dat mensen in de Randstad ons hun wil opleggen’

Oud-journaliste Caroline van der Plas (52) uit Deventer werkte begin deze eeuw voor diverse agrarische vakbladen. Zodoende kwam ze vaak bij boeren over de vloer. Naar eigen zeggen openden die bezoekjes haar de ogen voor de benarde positie waarin veel boeren verkeren. „De meeste boeren willen écht wel veranderen. Maar dan willen ze daar ook voor worden gecompenseerd. En worden benaderd vanuit waardering, in plaats van wantrouwen. Want ze dóen al zoveel.”

Van der Plas ontpopte zich na haar journalistenloopbaan tot communicatiespecialist die boeren helpt hun verhaal te vertellen. Zo ontwikkelde ze ‘BoerBurgerTweet’, een account op Twitter waarop iedere week een agrariër een inkijkje geeft in zijn of haar bedrijf. 21 van die verhalen zijn nu gebundeld in het BoerBurgerBoek. Op de boekpresentatie deze woensdag kondigt Van der Plas aan met drie collega’s – eveneens marketeers in de agrarische sector – een nieuwe politieke partij op te richten: de BoerBurgerBeweging.

Op sociale media – in veelgelezen blogs en via haar Twitteraccount – presenteert Van der Plas zich dag in, dag uit als hoeder van de boeren. „Ik volg ieder debat over de landbouw en zit steeds tegen mijn scherm te schreeuwen: zeg dit nu, zeg dat! Misschien moet ik het daarom zelf maar gaan proberen.”

Met Farmers Defence Force en Agractie zijn er al twee bewegingen voortgekomen uit het protest van 1 oktober. Zijn jullie de derde?

„Dat zou je kunnen denken. Maar ik loop al een jaar of twee rond met het plan voor een partij. En eind augustus liet ik er in een online tv-uitzending van het platform Nieuwe Oogst al iets over vallen. Dat was een slip of the tongue, waar ik achteraf trouwens blij mee ben.

Anders had je ons kunnen verwijten dat we meesurfen op het succes van de protestbeweging die zich nu manifesteert. Dat is dus niet zo. Maar dat 1 oktober het Malieveld vol stond, is wel een keiharde bevestiging dat de tijd voor een nieuwe partij meer dan rijp is.”

Toch loop je niet voorop in de protesten woensdag. Moet jij daar niet staan?

„Dit is het protest van boeren zelf. Dan wil ik me niet opdringen door ook het podium op te gaan. Met onze partij kiezen we voor de weg der geleidelijkheid, juist omdat we het bij zoveel andere partijen fout zien gaan – die willen te snel te veel. Eerst regelen we de oprichting, dan volgt een programma en vervolgens zoeken we de juiste mensen daarbij.”

Hoe kansrijk is de BoerBurgerBeweging? Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen: „De Blokkeerfriezen die zich verzetten tegen de verandering van Zwarte Piet, de stalbezetting in Boxtel, de discussie over vermeend racistische uitingen op Zwarte Cross (‘Allah’s Afbakbar’): het zijn in mijn ogen allemaal uitingen van een cultuurbotsing die onder de oppervlakte al jaren sluimert, maar nu naar boven komt. „De botsing tussen wat we simplistisch vaak ‘de Randstad’ en ‘de regio’ noemen. Zo bezie ik ook de boerenprotesten en deze nieuwe partij. Zo’n partij kan best eens even groot worden als de Partij voor de Dieren. Zeker als ze het breder trekken dan alleen boerenbelangen. „Er wonen drie miljoen Nederlanders in krimpregio’s. Over het algemeen hebben deze mensen minder kunnen meeprofiteren van globalisering dan de groep die in Nederland politiek en maatschappelijk de toon zet. Daar liggen zeker kansen. Na de ontzuiling ontstond bij velen het idee dat we op weg waren naar één grote paarsgekleurde liberale consensus. De regionalisering van nu laat zien dat dit een illusie geweest is.” ‘Botsing van culturen biedt kansen’ Josse de Voogd, electoraal geograaf: „De vorige twee verkiezingen laten zien dat een nieuwe groep kiezers uit plattelandsregio’s CDA, VVD, CU en SGP hebben verruild voor FvD. Die partij wist toch weer andere kiezers aan te spreken dan de PVV. Maar als Je kunt spreken van geparkeerde zetels, want als kiezers eenmaal over stappen, dan kunnen ze dat best nog eens doen. Nu het met Forum minder gaat, kan een partij als de BoerBurgerBeweging voor best veel mensen een aantrekkelijk alternatief worden. „De stad die de agenda bepaalt lijkt bij veel mensen kwaad bloed te zetten. Als het over ongelijkheid gaat wordt door media en politiek bijvoorbeeld snel naar mensen met een migratieachtergrond in de steden gekeken. Terwijl ongelijkheid tussen stedelijke gebieden en plattelandsregio’s minder goed op het netvlies staat. „Zo krijgen veel plattelandskinderen lagere schooladviezen dan het landelijk gemiddelde. Zulke dingen voelen scheef voor mensen, en als boeren het initiatief nemen om zich tegen de stedelijke elite te verzetten, dan kunnen anderen zich daar best eens bij aansluiten.”

Ben je niet bang dat jullie politieke streven in de wielen wordt gereden door actievoerders die geweld niet schuwen, zoals maandag in Groningen?

„Als activisten een stal bezetten, staat de hele agrarische sector op zijn achterste benen. En dan ga jij de deur van een provinciehuis inrammen? Dat is toch precies hetzelfde? En het zorgt er alleen maar voor dat telkens, als het de komende tijd in de media over de op zich legitieme protesten van boeren gaat, die beelden terugkeren. Zo werkt het gewoon. Ik vind het ongelooflijk dom dat deze boeren zich niet hebben kunnen inhouden. De emoties kan ik begrijpen, de acties voor geen meter. De steun van de bevolking is nog niet helemaal weg, maar dit moet natuurlijk niet te vaak gebeuren.”

Je zegt het zelf al: jullie zijn geen boeren. Wat geeft jullie dan het recht om te spreken namens de agrarische sector?

„We heten niet voor niets BoerBurgerBeweging, we willen boeren en burgers verenigen. Daarin zijn we anders dan de Boerenpartij van Boer Koekoek, al snap ik dat mensen die vergelijking snel maken.”

Maar waarom zouden niet-boeren op jullie stemmen? Zij hebben toch wel méér belangen die meewegen in het stemhokje? En met 50.000 Nederlandse boeren haal je nooit een zetel.

„500.000 á 600.000 Nederlanders zijn direct economisch afhankelijk van de agrarische sector. Denk aan toeleveranciers, dierenartsen, loodgieters en het personeel op de boerderij. Als die sector wegvalt zitten al die mensen zonder werk en inkomen. En dan zijn er nog miljoenen Nederlanders die in de buurt van het platteland wonen of in het weekend graag van het Nederlandse landschap genieten. Al die mensen hebben met elkaar gemeen dat ze het zat zijn dat mensen met een heel andere manier van leven in de Randstad hen de wil opleggen.”

Wat merkt Nederland ervan als jullie straks een zetel weten te bemachtigen?

„Ze zullen merken dat er een one-issuepartij is die altijd voor het boerenbelang zal spreken. Partijen als het CDA, de VVD en de ChristenUnie – groot onder boeren – hebben altijd ook andere belangen te verdedigen. Wij niet. Iets concreets is bijvoorbeeld onderwijs. Daar moet het eerlijke verhaal over landbouw worden verteld. In lesboeken wordt nu bijvoorbeeld nog over krappe stallen en legbatterijen gesproken, terwijl die al lang verboden zijn.”

Toch kun je je afvragen: waarom een politieke partij? Is het politieke landschap niet genoeg versnipperd?

„Een politieke partij betekent toegang tot de media. Alleen zo komen we echt in de huiskamer bij mensen. Dat heeft Marianne Thieme goed gezien, al verwerp ik alles waar haar partij voor staat: dierenwelzijn staat door haar wel op de kaart. Boeren hebben dat initiatief te lang laten aan andere overgelaten als Wakker Dier en Partij voor de Dieren. Nu is het tijd om boerenwelzijn op de kaart te zetten.”

