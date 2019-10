NRC tipt: wat je moet zien op het Amsterdam Dance Event

Vanaf deze woensdag raast Amsterdam Dance Event weer door de hoofdstad. De grootste danceconferentie ter wereld en het vijfdaagse clubfestival vinden plaats op meer dan tweehonderd locaties verspreid over Amsterdam. ADE duurt tot en met zondag (maandagochtend).

Het festival biedt voor ieder uur van de dag en voor iedere liefhebber van elektronische muziek wat: van experimentele live optredens en kunstinstallaties in musea tot een subconferentie die geheel gewijd is aan hiphop beats. We geven zes tips.

1. The Rest is Noise X ADE: Tim Hecker + Caterina Barbieri, 16 okt, 20.30u.

Tim Hecker bracht onlangs zijn negende album uit, Konoyo, in samenwerking met het gagaku-ensemble Tokyo Gakuso. Hij verweeft rollende fluitmelodieën, drums, strijkers en tonen van een mondorgel van bamboe met zijn eigen ambient soundscapes tot intrigerende mix. Caterina Barbieri bewerkt de erupties uit haar modulaire synthesizer met eigen zang tot composities die bedwelmen zonder structuurloos zijn.

Richie Hawtin foto ANP KIPPA FERDY DAMMAN

2.DGTL Presents Richie Hawtin, Modeselektor en Sophie, Scheepsbouwloods 19:30-00:00u.

Festivalorganisator DGTL heeft technoveteraan Richie Hawtin uitgenodigd voor zijn eerste concertreeks. Hij speelt zijn trippy techno-set Close nog een keer, met grafische visuals. Modeselektor speelt de steengoeie live show van hun laatste album Who Else en SOPHIE maakt van glitchy poppy hooks en keihard verstoorde computerbeats oprecht ontroerende nummers.

Freddy K foto Soren Dastrup

3.Spielraum, Radion, 17 oktober, 23.00 – 08.00u. Met: Freddy K, KI/KI, Peach en Nene H.

Spielraum is het queer feest in Radion, dat huisdj KI/KI op de kaart zette. Zij tast in haar platentas naar parels uit de vroege jaren negentig, toen hard house, trance en rave nog dicht bij elkaar lagen. Verwacht tuigjes, zweet, een open sfeer en meeslepende muziek.

4.Homeless Homies Fundraiser, Shelter, 18 okt, 10:00-23.00u. Met: DJ Bone, Peggy Gou, Dubfire, Jordan GCZ, KiNK.

Techno-zwaargewicht dj Bone bracht vorig jaar nog een wervelend techno album uit dat je omhoog tilt op de dansvloer. Vrijdag doet de nieuwe inwoner van Amsterdam dat ook met zijn medemens: hij organiseert een clubmiddag voor het goede doel met een batterij aan grote namen om geld op te halen voor daklozen.

5.United Identities, Radio Radio, 18 okt, 23.00-06.00. Met: Philou Louzolo, Josey Rebelle en Carista

De Utrechtse wereldster Carista heeft Rinse-FM host Josey Rebelle uitgenodigd – een favoriet van de Londense underground die platen kiest waarin tijdloosheid en soul de rode draad zijn. Philou Louzolo, die net zijn label Wokoundo heeft geïnaugureerd met een EP vol afrofuturistische techno die doet denken aan Sun Ra, sluit aan.

Lyzza Foto Merlijn Doomernik

6.Het Weekend, De School, 18 oktober – 21 oktober, 23.00u. Met: o.a. John Talabot, Dr. Rubinstein, LYZZA, LSDXOXOXO, rRoxymore, Animistic Beliefs en een audiovisuele live show van upsammy en Leeza Pritychenko op zat (21:00 – 22:30)

De School gaat weer het weekend door met lokale talenten als punktechno-dj Parrish Smith. Je hoort er ook electro-duo Animistic Beliefs uit Rotterdam, dat net een prettig duister album uit heeft en een experimentele club-dj als LSDXOXO. Op zaterdag belooft de audiovisuele live set van upsammy en Leeza Pritychenko een mooi moment van bezinning te zijn.