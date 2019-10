VVD-Kamerlid: terugkeer IS-kinderen zonder ouders bespreekbaar

Als het mogelijk is jonge kinderen van Nederlanders IS-strijders zonder hun ouders terug te halen uit Syrië, moet dit volgens VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz bespreekbaar zijn. Dat heeft ze maandagavond gezegd in tv-programma Pauw. Een woordvoerder van de VVD laat weten dat het standpunt van de partij, dat niemand wordt teruggehaald uit Syrië en daders in de regio worden berecht, niet verandert.

Als het mogelijk is „hele kleine kinderen” zonder hun ouders naar Nederland te halen, vindt Yesilgöz: „daar kun je het over hebben omdat zij er ook niks aan kunnen doen.” Ze zegt daarbij op kinderen van vijf, zes jaar oud te doelen. Yesilgöz gaat niet in op concrete voorwaarden waaronder dit zou moeten kunnen. Het scheiden van kinderen en hun ouders is uitgesloten omdat dat ingaat tegen internationaal recht.

Coalitie verdeeld

De coalitie is verdeeld over het terughalen van Nederlandse IS-strijders en hun kinderen uit Syrië. Eerder pleitte D66 voor gecontroleerde terugkeer van IS’ers en ook ChristenUnie, die openstaat voor het terughalen van IS-vrouwen en kinderen, vindt dat „je in nieuwe omstandigheden niet de oude antwoorden kunt blijven geven”, aldus Kamerlid Joël Voordewind (CU). CDA en VVD blijven bij het standpunt dat terugkeer onbespreekbaar is.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zegt na de uitzending tevreden te zijn met het standpunt van Yesilgöz:

Minister Blok zei maandag nog dat de nieuwe ontwikkelingen in de regio geen reden zijn het huidige beleid, waarbij Nederland geen IS-strijders ophaalt, te wijzigen.

Dinsdagochtend kwam het VVD-Kamerlid met een nuancering via Twitter:

DilanYesilgoz Dilan Yesilgoz Ho ho. Ik heb praten over terugkeer van kleine kinderen voorwaardelijk gemaakt aan:

1. Lokale berechting (bv door Irakezen)

2. En dat uitgesloten is dat ouders terugkomen. 15 oktober 2019 @ 06:29 Volgen

Yesilgöz raakte vorige week in opspraak toen zij een standpunt verkondigde over knalvuurwerk dat haaks stond op dat van haar partij. Ze moest daarna publiekelijk haar woorden terugnemen.