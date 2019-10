VVD blijft streng, óók voor IS-kinderen

„Ho, ho”, twitterde VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz dinsdagochtend bezorgd. De avond daarvoor had ze in talkshow Pauw de suggestie gewekt dat ook haar partij bereid is te praten over het repatriëren van de kleinste kinderen („tot vijf, zes jaar”) van Syriëgangers. Dinsdag was ze de hele dag druk bezig – op Twitter, op de radio – dat beeld te corrigeren en onderstreepte ook haar VVD: wij zijn níet gedraaid.

Hoe dan ook: de episode legde opnieuw de verdeeldheid binnen de coalitie bloot. De Turkse inval in Noord-Syrië leidt ertoe dat jihadisten en hun gezinnen – ook afkomstig uit Nederland – uit Koerdische gevangenkampen ontsnappen. Wat als ze ongezien weten terug te komen? Is het dan niet beter ze actief terug te halen, zodat ze niet uit beeld raken en hun berechting ontlopen? Het zijn de vragen waarmee coalitiepartners D66, ChritDistenUnie en CDA zitten, maar die de VVD vooralsnog niet wil horen.

Niet ongevoelig

Dat wordt wel steeds moeilijker. De VVD wil keihard zijn voor de IS-strijders, maar wil ook niet ongevoelig overkomen als het om hun kinderen gaat. Yesilgoz worstelde bij Pauw met dat dilemma, en hield een betoog dat door coalitiegenoten als een beleidswijziging werd geduid. Niet zo snel, zei Yesilgoz de volgende dag. Kinderen terughalen is alleen bespreekbaar „als beide ouders dood of onherroepelijk én levenslang veroordeeld zijn”. Om precies te zijn: dáár. Ze moeten lokaal worden berecht, en zeker niet in Nederland, want volgens Yesilgoz wordt Nederland daar minder veilig door.

Deze woensdagavond is er in de Tweede Kamer een debat over Syrië, en de VVD zal het daar naar verwachting zwaar te verduren krijgen. „De VVD zit duidelijk in het defensief”, zegt Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks). „De partij zegt op te komen voor veiligheid, maar dat verhoudt zich slecht tot de struisvogelpolitiek die we nu zien.” Volgens Van Ojik loopt Nederland juist meer gevaar als Syriëgangers uit beeld raken.

Premier Mark Rutte (VVD) zei dinsdag vooruitlopend op het Syrië-debat dat Europa goed is voorbereid op eventuele illegale pogingen om terug te keren. „Het kan altijd zo zijn dat er mensen doorheen glippen, maar zo makkelijk is dat niet”, zei hij tijdens een debat over de EU-top die later deze week in Brussel wordt gehouden. In een speciaal plan van aanpak, zoals voorgesteld door Van Ojik, ziet hij weinig. „Want dat wekt te veel de indruk van een beleidswijziging.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher is klaar met het gekibbel over IS-strijders, zei hij dinsdag tijdens datzelfde debat. „Ik heb me enigszins gestoord aan de campagne-achtige debatjes over IS-strijders tussen coalitiepartners. Volgens mij dreigen slachtoffers van IS hun moordenaars en verkrachters weer tegen te komen in dat gebied. Dát is er aan de hand.” Asscher vindt dat Rutte in EU-verband moet bekijken hoe de IS-strijders het beste kunnen worden aangepakt. „En dan kun je praten over wat dit betekent voor Nederland.”

Wat betekent het eigenlijk? Het Belgische Egmont-instituut kwam dinsdag met een nieuwe inschatting van het aantal uit EU-landen afkomstige jihadisten in Koerdische gevangenkampen. De Koerdische autoriteiten hebben steeds gezegd dat ze 12.000 IS-verdachten vasthouden, onder wie 800 Europeanen. Het instituut komt na een eigen inventarisatie uit op zo’n 1.200 Europeanen, maar dat is inclusief 700 Europese kinderen. Onder de 430 getelde volwassenen domineren de vrouwen. Volgens de denktank zit 90 procent van de Europese IS-gangers vast in Syrië, en dus niet in Irak, waar het kabinet zicht sterk maakt voor de oprichting van tribunalen.

Met betrekking tot Nederland gaat het om 50 volwassenen en 90 kinderen, aldus het instituut. „De Europese terughoudendheid om te handelen, heeft een prijs”, schrijven de onderzoekers, die voorspellen dat veel Syriëgangers uit beeld zullen raken. „Het nettoresultaat voor Europese regeringen zal meer onzekerheid en meer onveiligheid zijn.”

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven