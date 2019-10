Voorzitter Bulgaarse voetbalbond stapt op na racistische spreekkoren

Borislav Michailov heeft dinsdag zijn werk als voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond neergelegd. Dat maakt persbureau Reuters bekend. De regering van premier Bojko Borisov had Michailov daartoe opgeroepen vanwege racistische spreekkoren tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Bulgarije-Engeland op maandag. Eerder op de dag zei een woordvoerder van de voetbalbond nog dat Michailov zeker niet zou opstappen, omdat de regering het recht niet zou hebben zich te mengen in het voetbal.

Michailov had in een brief aan de UEFA nog zijn onvrede geuit over de keuze van de Europese voetbalbond om minder toeschouwers toe te laten tot het duel met Engeland. Dat was vanwege racisme tijdens een wedstrijd tegen Kosovo afgelopen zomer. Volgens Michailov werden de fans onterecht weggezet als onruststokers. Het Engelse team had bij monde van aanvoerder Harry Kane laten weten van het veld te zullen lopen als sprake zou zijn van racistische leuzen.

De scheidsrechter legde het spel maandag tot tweemaal toe stil vanwege racistische leuzen vanaf de tribune. De Bulgaarse fans maakten onder meer apengeluiden als de zwarte spelers Raheem Sterling, Marcus Rashford en Tyrone Mings aan de bal waren. Ook zouden sommige supporters de Hitlergroet hebben gedaan. Volgens de regels van de UEFA had bij een derde incident de scheidsrechter de wedstrijd moeten staken.

Ondanks de aankondiging van het Engelse team kwam het elftal na rust toch uit de kleedkamers. Toen stond de ploeg van bondscoach Gareth Southgate al met 4-0 voor. Engeland won de wedstrijd in Sofia met 6-0.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.

This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved.

— The FA (@FA) October 14, 2019