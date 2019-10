Er zijn vooral veel vragen over het kluizenaarsgezin in Ruinerwold

De groene berm van de Buitenhuizerweg in Ruinerwold, een Drents dorp met een krappe 4.000 inwoners, is voor één woonboerderij grijs geworden van de modder. Zoveel auto’s van agenten, journalisten en buurtbewoners zijn hier dinsdag gestopt. Ze komen voor een huis dat is afgeschermd door bomen, struiken en nu ook politielint.

In deze afgelegen boerderij zijn een man en vijf kinderen ontdekt die hier al jaren wonen, bracht RTV Drenthe dinsdagmorgen naar buiten. Niemand had ze ooit gezien. De politie trof het gezin aan in een af te sluiten kleine ruimte, aldus een verklaring. Het is onduidelijk of het gezin er vrijwillig verbleef. Mogelijk waren ze al vanaf 2010 op het terrein.

Het gezin is ontdekt toen de 25-jarige zoon de afgelopen dagen meerdere keren café de Kastelein bezocht, de eerste kroeg als je het dorp binnenkomt. Bij zijn eerste bezoek bestelde hij een paar biertjes maar werd hij weggestuurd omdat het café dicht ging, vertelde kroegbaas Chris Westerbeek aan lokale media. Een paar dagen later kwam de zoon terug en bestelde weer een paar biertjes. Volgens Westerbeek, die een praatje met hem aanknoopte en vervolgens de politie inschakelde, was hij verward. „Hij gaf aan dat hij al negen jaar niet buiten was geweest. Hij had geen idee waar hij was en wat hij deed, dat zag je direct aan hem.”

De zoon zou hebben gezegd dat hij hulp nodig had, dat hij nog nooit naar school was geweest en ’s nachts was weggelopen.

Een dorp in Drenthe

Verwilderde blik

„Zondagavond liep ik laat met de hond en zag ik een politieauto in het dorp”, vertelt een buurtbewoner. „De auto stond vlakbij de kroeg. Er zat een jongeman in met een verwilderde blik in z’n ogen, we keken elkaar aan. Ik dacht: die is in het café opgepakt met drank op. Maar nu neem ik aan dat het een van de bewoners was.”

Wie was de 58-jarige man?

Er is een 58-jarige man aangehouden die niet de vader van het gezin is, maar wel de huurder van het pand, zo maakte de politie bekend. Het gezin is niet aangegeven bij de burgerlijke stand. De kinderen zeggen tussen de 18 en 25 jaar te zijn; de moeder zou zijn overleden voordat het gezin het huurhuis betrok.

Burgemeester Roger de Groot van de Drentse gemeente De Wolden zei op een persconferentie dat de politie in de woonboerderij „een aantal provisorisch ingerichte ruimtes” aantrof waar een gezin „een teruggetrokken bestaan” voerde.

Maar veel is nog onduidelijk. Wie was de 58-jarige man? Waar waren de instanties? Bereidde het gezin zich voor op het ‘einde der tijden’, zoals RTV Drenthe meldde, of was er iets anders aan de hand? Klopt het dat de vader een paar jaar geleden een herseninfarct heeft gehad en in bed werd aangetroffen?

Een buurman heeft tegen Hart van Nederland gezegd dat er elke dag een man van een jaar of zestig bij de woning kwam, „in een grote Volvo vol met materialen. Zodra het donker werd, vertrok hij weer”. Volgens het Algemeen Dagblad is dit klusjesman Josef B., in Oostenrijk geboren. Hij zou de huurder van het pand zijn en dus de man die is opgepakt.

Het perceel ligt aan een weg een stukje buiten het dorp, waar Range Rovers, BMW’s en af en toe een trekker rijden. Veel boerderijen zijn woonboerderijen geworden, met opgeknapte rieten daken en oprijlanen. De huizenprijzen in Ruinerwold liggen een krappe 50.000 euro hoger dan gemiddeld in Drenthe.

Het gezin zou zelfvoorzienend hebben geleefd, door middel van een groentetuin en een paar dieren. Veel mensen in Ruinerwold leven zo, zegt een buurtbewoner die met zijn twee zoontjes op weg is naar de grasdrogerij verderop, en niet met zijn naam in de krant wil. Boerderijen hebben een moestuin, zegt hij, en zonnepanelen. Daarom viel het gezin niet zo op.

Karpers

Hij kende de boerderij wel, van het vissen. De Buitenhuizerweg ligt parallel aan een brede sloot „die van hier tot Meppel” loopt. Het water is populair bij vissers. „Je kunt er de karpers zien zwemmen.”

Ook hij heeft de Volvo, naar verluidt van de opgepakte man, een paar keer zien rijden toen hij op zijn vissersstoeltje bij het water zat.

Voor Café de Kastelein is het dinsdagavond licht, van televisielampen die presentatoren verlichten. Het café is dicht.

Wereld mijden Het komt vaker voor Jarenlange afsluiting van de wereld komt vaker voor. In 2015 kwam de Amerikaanse documentaire The Wolfpack uit, over zes broers en een zus die door hun vader werden vastgehouden in een appartement in Manhattan, New York, Volgens de vader was de wereld boosaardig. Toen de 15-jarige zoon er stiekem toch op uit ging, braken de jongens los. De Oostenrijkse Natascha Kampusch werd in 1998 op tienjarige leeftijd ontvoerd en gevangen gehouden door haar ontvoerder, tot ze acht jaar later wist te ontsnappen. Soms is er sprake van incest. De bekendste zaak is die rond de Oostenrijkse Josef Fritzl, die zijn dochter 24 jaar gevangen hield in een kelder onder zijn huis en zeven kinderen bij haar verwekte, waarvan er drie ‘bovengronds’ en drie in de kelder opgroeiden. Die zaak kwam in 2008 aan het licht toen een van de kinderen ernstig ziek werd en naar het ziekenhuis moest.