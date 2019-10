Rechter verbiedt nepnieuws over rapper Lexxxus

De rapper en influencer Lexxxus (Lionel Dors) uit Diemen heeft een kort geding gewonnen tegen vlogger 0fux. De Haarlemse rechter oordeelde dat deze vlogger de video’s en berichten moet verwijderen waarin hij Lexxxus zwartmaakt. Ook moet hij een rectificatie op YouTube en Instagram zetten. De dwangsom bedraagt maximaal 20.000 euro. Lexxxus vroeg ook om een schadevergoeding van 50.000 euro, maar dat wees de rechter af.

De vlogger beschuldigde Lexxxus onder meer van oplichterij – de rapper zou de draadloze bluetooth-oortjes die hij verkocht niet hebben geleverd, evenmin als een auto die hij onder zijn fans verlootte. Het huis van Lexxxus is in mei beschoten, volgens 0fux omdat de rapper een verklikker zou zijn. De rechter stelde dat de feitelijke grondslag voor deze beschuldigingen ontbreekt. Daarom weegt het recht op bescherming van de goede naam in deze zaak zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting.

Schampschot

Lexxxus, onder meer bekend van het lied ‘Waar praten we over’, kwam eerder in het nieuws nadat hij een schampschot opliep op het Kwaku-festival, en na de aanslag op zijn huis. Via de Amsterdamse stadszender AT5 nodigde hij de onbekende dader uit op de koffie: „Kom lekker langs, je weet toch al waar ik woon. Doen we een bakkie koffie en praten we over wat je dwarszit.”

Zijn opponent 0 Fux heeft 44.000 abonnees op YouTube en 50.000 op Instagram. Hij is eerder onder meer veroordeeld voor het bedreigen van de Zaanse vlogger Ismail Ilgun (v/h De Treitervlogger) en voor het verwaarlozen van zijn honden. Ook werd hij met zijn moeder uit zijn huis gezet wegens woonfraude en overlast; volgens de woningbouwvereniging had hij een illegale hondenfokkerij.