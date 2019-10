Vergeven hoort ook bij de liefde

Opslaan in leeslijst

Wie romkomklassieker Bridget Jones’s Diary tegenwoordig opzet, ziet goede grappen én hoe slecht de film de tand des tijds heeft doorstaan. Een baas die niets liever doet dan opmerkingen maken over de rokjes van zijn werknemers opvoeren als extreem aantrekkelijk, lijkt vandaag de dag niet meer mogelijk.

Toch slaagt Wat is dan liefde erin om van het wandelende cliché Gijs – extreem geprivilegieerd, seksistisch – een amusante ‘love interest’ te maken. Dankzij bijvoorbeeld de terloopse vraag of #MeToo langs hem heen is gegaan, maar vooral door de onderhoudende dynamiek tussen Maarten Heijmans, Elise Schaap en de rest van de cast.

Gijs (Heijmans) en Cato (Schaap) zijn beiden echtscheidingsadvocaat, maar houden er zeer andere opvattingen op na over liefde en hoe je een scheiding juridisch afhandelt. Zij is mediation specialist en wil het pragmatisch en beschaafd houden, hij probeert cliënten richting een vechtscheiding te dirigeren; dat levert klant en advocaat meer op. Cato wordt door Gijs’ baas (Michiel Romeyn) als idealistische daad voor zijn pensioen binnengehaald in het elitaire advocatenkantoor waar Gijs partner wil worden. De twee worden verplicht samen te werken.

Veel grappen in Wat is dan liefde voelen alsof je ze eerder voorbij hebt zien komen – van berichtjes sturen naar een collega aan de andere kant van een glazen wand tot gênante zangpartijen – en de plotwendingen zijn voorspelbaar. Maar de soms geestig decadente locaties en vooral de goede cast zorgen ervoor dat deze komedie meer sprankelt dan menig andere Nederlandse romkom.

Romantische komedie Wat is dan liefde Regie: Aniëlle Webster. Met: Elise Schaap, Maarten Heijmans, Teun Luijkx, Anneke Blok, Michiel Romeyn, Maike Meijer. In: 127 bioscopen ●●●●●

