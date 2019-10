Rusland: Turkse militaire operatie in Syrië is onacceptabel

De Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië is „onacceptabel”. Dat heeft de Russische gezant voor Syrië, Aleksandr Lavrentjev, dinsdag gezegd tijdens een staatsbezoek met president Poetin in Abu Dhabi. Lavrentjev ontkende dat Rusland toestemming heeft gegeven voor de Turkse operatie tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG.

„We hebben Turkije altijd aangespoord om terughoudend te zijn en beschouwden een soort militaire operatie op Syrisch grondgebied als onaanvaardbaar”, aldus Lavrentiev. Zijn opmerkingen wijzen op toenemende spanningen tussen Turkije en Rusland. Een dag eerder klaagde het Kremlin al dat de Turkse inval „niet helemaal” verenigbaar is met de territoriale integriteit van Syrië.

Nu de Verenigde Staten op het punt lijken te staan om Syrië te verlaten, werpt Rusland zich op als arbiter in de dreigende confrontatie tussen Turkse en Syrische troepen in Noordoost-Syrië. Lavrentjev verklaarde dat Rusland niet zal toestaan dat Ankara en Damascus tegenover elkaar komen te staan. Troepen van president Assad rukken sinds zondag op naar het noordoosten, waar het Turkse leger vorige week is binnengevallen.

Opmars naar chaos

De snelle opmars van het regime onderstreept hoe snel het Amerikaanse Syrië-beleid van de afgelopen vijf jaar is ontaard in chaos. De VS kondigden zondag aan dat zij hun volledig troepenmacht terugtrekken uit Noordoost-Syrië, waar ongeveer 1.000 militairen de YPG trainden en voorzagen van luchtsteun.

Rusland is nu de belangrijkste speler in het conflict

Nu de VS op het punt staan te vertrekken, is Rusland de belangrijkste speler in het conflict. Moskou heeft sterke banden met Assad en stuurde in 2015 troepen naar Syrië om de dreigende ineenstorting van het regime te voorkomen. Tegelijkertijd is ook de Russisch-Turkse relatie sterk verbeterd na de crisis die ontstond nadat Turkije in 2015 een Russisch gevechtsvliegtuig had neergeschoten.

Democraten én Republikeinen in het Amerikaanse Congres hebben felle kritiek op het abrupte besluit van president Trump de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Daarmee laat hij volgens critici zijn Koerdische bondgenoten in de steek en draagt hij Syrië over aan Rusland en Iran.

In reactie legde Trump maandag sancties op tegen twee Turkse ministeries en drie regeringsfunctionarissen. Ook verhoogt Trump de invoertarieven op Turks staal naar 50 procent en blaast hij de onderhandelingen over een handelsakkoord met Turkije af. Trump belde met Erdogan om een onmiddellijke wapenstilstand te eisen.

De sancties waren echter niet zo zwaar als verwacht na Trumps dreigement om de Turkse economie „volledig te verwoesten”. De Turkse staalexport naar de VS is te verwaarlozen. En de onderhandelingen over een handelsakkoord waren nog maar net begonnen. Als Turkije het offensief niet snel beëindigt, zou het Congres wel eens met sancties kunnen komen die Turkije echt pijn doen.

