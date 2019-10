Rijk schort financiering van het Cornelius Haga Lyceum op

Het Rijk schort de financiering van het Cornelius Haga Lyceum op per 1 december 2019. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) dinsdag bekendgemaakt. Het Haga heeft niet volledig voldaan aan de aanwijzing die de minister de omstreden islamitische school gaf. Slob had de Haga-leiding gelast per 14 oktober haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuw bestuur. De school droeg weliswaar een nieuwe bestuurder voor, maar formaliseerde de overdracht niet op tijd bij de Kamer van Koophandel (KvK), naar eigen zeggen omdat ze de statuten eerst moest wijzigen.

Volgens Slob beroept het bestuur zich „onterecht op administratieve belemmeringen”, omdat de school die „op zeer korte termijn” zou kunnen opheffen. Slob geeft de schoolleiding daarom nog een laatste kans: als voor donderdag 17 oktober 12.00 uur de statuten zijn gewijzigd en de bestuurlijke verantwoordelijkheden aan Heuver zijn overgedragen zou dat „tot aanpassing van het besluit kunnen leiden”, aldus de minister.

De Haga-leiding heeft als nieuwe bestuurder Marcel Heuver voorgedragen; een man die de school sinds haar opening heeft geadviseerd over onder meer over het schoolplan en de aanschaf van de inboedel, aldus schooldirecteur Soner Atasoy. Slob keurde dit voorstel vrijdag „onder voorwaarden” goed, zo bleek uit een brief die NRC inzag. Heuver beschikt volgens Slob over voldoende „bestuurlijke kennis” en „ervaring met het onderwijs”, maar omdat de bestuursoverdracht niet formeel is doorgevoerd bij de KvK, is de minister niet akkoord.

Lees ook deze reportage over het leven op het Haga: Omstreden school met enthousiaste leerlingen

Tijd nodig voor statutenwijziging

Na Slobs voorwaardelijke goedkeuring liet het Haga de minister maandagavond weten extra tijd nodig te hebben om Heuver bij de KvK geregistreerd te krijgen. De huidige statuten van het Haga schrijven namelijk voor dat bestuurders „belijdend moslim” zijn. Om de niet-islamitische Heuver als bestuurder in te schrijven, moest de school dus haar statuten wijzigen. Dit zou zo’n zes weken gaan duren, liet de schools medezeggenschapsraad maandagavond aan Slob weten.

Het Haga hoopte zo genoeg tijd te winnen om Slobs aanwijzing óf het zeer kritische rapport van de Onderwijsinspectie dat daar aan ten grondslag slag bij de rechter onderuit te halen. Volgens de schoolleiding klopt er namelijk niets van dat rapport, dat onder meer stelt dat Atasoy zich schuldig maakt aan wanbeheer en zelfverrijking. Op 11 november vecht de Haga-leiding dit rapport aan in de rechtbank. Ondanks dat Slob het bestuur maar twee dagen gunt om de statutenwijziging te regelen, zal de Haga-leiding die zaak wel nog kunnen voeren voordat de bekostiging wordt stopgezet.

Lees ook dit artikel over het inspectierapport over het Haga: Wél financieel wanbeheer, geen salafisme

Overplaatsen leerlingen

De minister wil er de komende tijd samen met de gemeente zorg voor dragen dat de leerlingen van het Haga een plek vinden op andere middelbare scholen. „Al onze inspanningen zijn erop gericht alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden”, aldus Slob. Het is echter de vraag of de kinderen daaraan mee zullen werken zolang Atasoy de school nog niet opgeeft. Vooralsnog zijn de leerlingen en hun ouders in overgrote meerderheid pal achter de uitgesproken schooldirecteur blijven staan.

Met het opschorten van de financiering is een einde aan de ruim zeven maanden durende Haga-soap weer een stap dichterbij. Komende maand dienen nog twee rechtszaken, maar als het Haga het niet lukt om Slobs aanwijzing óf het rapport van de Inspectie onderuit te halen, lijken de mogelijkheden van Atasoy op. Dan rest hem ogenschijnlijk slechts nog met eigen - mogelijk buitenlandse - financiering verder te gaan als een privéschool, zoals hij eerder zei te zullen doen in het geval van bevriezing van de rijksfinanciering. Het is de eerste keer dat een minister een middelbare school een aanwijzing geeft en diens rijksfinanciering opschort omdat de opdracht niet is opgevolgd.