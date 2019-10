‘Politie haalt vader en vijf kinderen uit kelder in Drenthe’

In een afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold heeft de politie maandag zes volwassenen in een afgesloten ruimte aangetroffen. Volgens RTV Drenthe gaat het om een vader en zijn vijf kinderen, zij zouden „jarenlang” in de kelder van de boerderij hebben gewoond. De eigenaar van het pand, een 58-jarige man, is opgepakt omdat hij niet meewerkte aan het onderzoek.

Wat de relatie tussen de eigenaar van het pand en de familie is, is niet bekend. Woordvoerders van de politie en de gemeente konden dinsdag rond het middaguur geen verdere informatie geven. Voor de politie „staan alle scenario’s nog open”. Het onderzoek, dat begon met een melding van iemand die zich zorgen maakte om de leefomstandigheden van het zestal, is in volle gang.

RTV Drenthe schrijft dat de oudste zoon in het gezin, een 25-jarige man, de boerderij maandag verliet en zich bij een café in Ruinerwold meldde. Caféhouder Chris Westerbeek zegt tegen Dagblad van het Noorden dat de man er verwilderd uit zag, zei dat hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest. Hij wilde een einde maken aan de situatie waarin hij verkeerde. De man was „compleet verward”, waarna de politie werd ingeschakeld. Ook de burgemeester van de gemeente De Wolden is ingelicht.

Kast met trap naar kelder

Het huis bevindt zich buiten het dorp, aan de rand van Ruinerwold. Een buurtbewoner vertelt aan NRC dat de eigenaar van het huis geen bekende is in het dorp. „Iedereen is verbaasd. Zoiets verwacht je niet.” Zondagavond zag hij een politieauto voor de kroeg toen hij met zijn hond wandelde. „Er zat een jongeman in en we keken elkaar even aan. Hij had een verwilderde blik in z’n ogen. Ik dacht: die zal wel gepakt zijn met drank op in het café. Nu neem ik aan dat dat een van de bewoners was.”

Volgens RTV Drenthe zou de politie een kast hebben ontdekt waar een trap naar de kelder in zat. In die ruimte zaten vermoedelijk de vader en de vijf andere kinderen. Waar de moeder is, is niet bekend.

Er is „zorg en aandacht” voor de familie, zij zouden zijn overgebracht naar een recreatiepark. Volgens RTV Drenthe zouden de kinderen „geen idee hebben dat er ook nog andere mensen op de wereld bestonden”. Het gezin zou geen contact hebben met de buitenwereld en leefde zelfvoorzienend.